أستاذ علم فيروسات: كورونا لا يعيش في جسد المتوفي.. فيديو

أكد الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بكلية الطب جامعة الزقازيق، أن فيروس كورونا لا يعيش على الأراضي والتراب إلا حوالي 3 ساعات، كما أن الفيروسات لا تعيش داخل جسد الميت بعد دفنه.





وقال "شاهين"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، اليوم الخميس، إن وزارة الصحة تطبق إجراءات احترازية وقائية مشددة خلال إجراءات دفن جثة المتوفي بفيروس كورونا، والتي تبدأ بتغسيل الجثة تحت رعاية فريق طبي يرتدون جميع ملابس الوقاية الشخصية، ثم يتم وضع الجثة داخل ملائاه بيضاء يتم تعقيها بكل حذر، ثم توضع الجثة داخل كيس غير منفذ للهواء.





وأضاف أنه يتم نقل الجثة داخل سيارة الإسعاف مع تواجد شخص واحد فقط بجانب الجثة، ثم يتم وضعها داخل صندوق خشبي معقم بالكامل، ولا يفتح الصندوق إلا في حالة الصلاة، حتى يتم دفن المتوفي في مثواها الأخير.



