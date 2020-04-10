الطريقة الصحيحة لغسل الشعر

تناول الطعام الصحي والمغذي مهم لشعرك كما هو مهم لجسمك لذلك يُنصح باتباع النظام الغذائي الغني بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الشعر ونموه.. ولكن هناك بعض الأخطاء التي نرتكبها غالبًا، سواء بعد غسلها أو بالطريقة التي نعالج بها.
إليك بعض النصائح لغسل شعرك بشكل صحيح:
* اغسل شعرك عند الضرورة حسب نوعه.
* إذا كان شعرك جافًا، يجب غسله كل يوم.
* إذا كان شعرك طبيعيًا ، اغسله كل يومين أو في اليوم الثالث.
* إذا كان شعرك عرضة للزيت ، حاولي غسله كل يومين. ولكن إذا كانت تبدو دهنية بعد يوم واحد فقط يمكنك غسله كل يوم.
إليك بعض النصائح التي يجب اتباعها لمنع الضرر.
* تجنب غسل الشعر بالماء الساخن. يمكن للماء الساخن أن يزيل الزيوت الواقية التي ينتجها شعرك بشكل طبيعي. تعمل هذه الزيوت كمكيف طبيعي.
* استخدمي مشطًا واسع الأسنان بعد غسل شعرك. يمكنك تمرير مشط / فرشاة على شعرك لأنها طريقة جيدة للتخلص من التشابك.
* دع شعرك يجف في الهواء. مجففات الشعر هي طريقة سريعة لتجفيف شعرك ولكن الحرارة من المجفف يمكن أن تضر بصيلاتك مما يتركك مع الشعر الجاف والتالف.
* لا تربطي شعرك بشدة لأن هذا يمكن أن يسبب الكسر. من المستحسن استخدام ذيل حصان فضفاض أو جديلة.