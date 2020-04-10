الطريقة الصحيحة لغسل الشعر

* إذا كان شعرك جافًا، يجب غسله كل يوم.





* إذا كان شعرك طبيعيًا ، اغسله كل يومين أو في اليوم الثالث.





* إذا كان شعرك عرضة للزيت ، حاولي غسله كل يومين. ولكن إذا كانت تبدو دهنية بعد يوم واحد فقط يمكنك غسله كل يوم.





إليك بعض النصائح التي يجب اتباعها لمنع الضرر.





* تجنب غسل الشعر بالماء الساخن. يمكن للماء الساخن أن يزيل الزيوت الواقية التي ينتجها شعرك بشكل طبيعي. تعمل هذه الزيوت كمكيف طبيعي.





* استخدمي مشطًا واسع الأسنان بعد غسل شعرك. يمكنك تمرير مشط / فرشاة على شعرك لأنها طريقة جيدة للتخلص من التشابك.





* دع شعرك يجف في الهواء. مجففات الشعر هي طريقة سريعة لتجفيف شعرك ولكن الحرارة من المجفف يمكن أن تضر بصيلاتك مما يتركك مع الشعر الجاف والتالف.





* لا تربطي شعرك بشدة لأن هذا يمكن أن يسبب الكسر. من المستحسن استخدام ذيل حصان فضفاض أو جديلة.