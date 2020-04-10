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رياضة

متى بكى لاعبو الزمالك بسبب جوزيه.. البرتغالي يجيب.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:26 ص
مانويل جوزيه
مانويل جوزيه
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عمرو ابوبكر
تحدث البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي عن أهم لحظة في حياته مع فريق الكرة بالقلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنها كانت أمام الزمالك في نهائي كأس مصر 2007.

وكان جوزيه قد قاد الأهلي في 3 ولايات مختلفة، وحقق معه 21 لقبًا على المستوى المحلي والقاري.

وقال جوزيه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت": "فوز الأهلي على الزمالك 4/3 كان من أهم لحظاتي، وبعد المباراة ذهبت لهنري ميشيل مدرب القلعة البيضاء، وقلت له لابد أن تفخر باللاعبين وبالروح التي قدموها".

واكمل: وجدت لاعبي الزمالك جالسين على الأرض يبكون، وتحدثت معهم وشجعتهم لأنه يعتبر أقوى ديربي في إفريقيا".

يُذكر أن الأهلي قد انتصر على الزمالك في نهائي كأس مصر 2007 بنتيجة 4-3.
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