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أخبار العالم

مع انحسار وتيرة كورونا.. الصين تعيد الدراسة ببعض المدن في هذا التوقيت

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:24 ص
الصين تعيد الدراسة
الصين تعيد الدراسة ببعض المدن في هذا التوقيت
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شيماء مصطفى
لا تزال الصين تناقش عودة العمل بالمدارس والجامعات في بعض المدن، وذلك مع انحسار وتيرة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وتبحث الصين مواصلة الطلاب دراستهم في المدارس والجامعات بعدد من المدن لكن تباعًا، وذلك بناء على مكافحة وباء كورونا بها.

ومن المقرر أن تعيد الصين الدراسة في مدينة تشجيانج من 13 أبريل وحتى 6 مايو للحضانات، أما الجامعات والكليات ستفتح أبوابها اعتبارًا من نهاية أبريل.

وفي تيانجين، من المقرر أن تفتح المدارس أبوابها لطلاب الصف الثالث من المرحلة الإعدادية والثانوية من 20 أبريل الجاري، أما طلاب الجامعات والكليات والمدارس المهنية  فسيعودون في مايو المقبل.

أما مقاطعة لياونينج، يعود طلاب الصف الثالث من المدرسة الثانوية العليا يوم 15 أبريل، كما سيذهب طلاب مدينة شاندونج من الثانوية والثانوية المهنية نفس اليوم، لكن ستظل مدارس تشونغتشينج مغلقة حتى 20 أبريل.

فيما ذكر موقع تليفزيون الصين الدولية أن بلدية شانجهاى ومقاطعتى قوانجدونج وخبى، أعلنوا الخميس إعادة فتح المدارس في النصف الأخير من أبريل وحتى أوائل مايو على حسب الصفوف تباعًا أيضا، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
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