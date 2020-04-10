AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

توضيح هام من جامعة الأزهر بشأن القرارات الأخيرة لامتحانات نهاية العام

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:39 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
أكد المركز الإعلامي لجامعة الأزهر أن ماورد في المنشور الخاص بنظم الامتحانات الصادر من مكتب الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب هو خاص بمرحلة الإجازة العالية (الليسانس والبكالوريوس) ولا ينطبق على مرحلة الدراسات العليا خاصة فقرة إلغاء مادة البحث.

واتخذت جامعة الأزهر، عددا من القرارات المهمة بشأن امتحانات نهاية العام وسير العملية التعليمية في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقررت الجامعة، الاستمرار في نظام التعليم عن بُعد لشرح المقررات والاعتماد على الامتحان والتصحيح الإلكتروني في أكبر عدد من المقررات، وإلغاء الامتحانات الشفهية وامتحانات التعيين في المقررات التخصصية والنظرية.

وتابعت "في حال تفاقم الأمر تعقد جميع الاختبارات إلكترونيا في كل المقررات واختبارات خاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة الذين لا يتمكنون من أداء الامتحان إلكترونيا".

كما تضمنت قرارات جامعة الأزهر، إلغاء امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني وإضافة درجاته إلى امتحان نهاية الفصل، وإلغاء الامتحان الشفهي في القرآن الكريم في كليات الجامعة ومعاهدها وإضافة درجته إلى الامتحان التحريري.

وقررت الجامعة، الغاء البحث في المواد التي يكلف فيها الطالب بعمل بحث وتضاف درجته إلى الامتحان التحريري، وتنفيذ التطبيقات العملية للكليات العملية عقب انتهاء نهاية العام، وتأجيل امتحان السنة التأهيلية للمواد الإسلامية لغير خريجي كليات الأزهر إلى 9 أغسطس ويحدد الدور الثاني لاحقا.

وقررت جامعة الأزهر تقديم مشاريع تخرج إعلام عقب امتحان نهاية العام بثلاثة أسابيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا .. إجراءات غير مسبوقة في المدارس والجامعات..التفاصيل كاملة

إلغاء الامتحانات الشفهية والميدترم.. قرارات جامعة الأزهر بسبب كورونا

نائب الأزهر لوجه بحري يتابع سير عملية التعليم عن بعد بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الزمالك يصدم الاتحاد السكندري .. لهذا السبب

برلمانية تهاجم وزيرة البيئة: لا تقوم بواجبها في أزمة كورونا.. فيديو

التعليم العالي : حصلنا على عينات الدواء "آفيجان" اليابانى لإجراء تحاليل بشأن كورونا

كورونا يحرم عريسًا من ليلة دخلته في القليوبية.. تفاصيل

نقل العدوى لآخرين.. وفاة ممثل شهير بـ فيروس كورونا

إثيوبيا والسودان يتأهبان للحرب.. حشود عسكرية على الحدود الشرقية.. وتوغل إثيوبي في الفشقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو صادم يوضح كيفية انتشار فيروس كورونا عن طريق السعال

بعد وصول عينات لمصر.. كل ما لا تعرفه عن عقار آفيجان المعالج لكورونا

بعد زواج استمر 50 عاما.. كورونا يفرق بين زوجين مسنين دون وداع