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طبيب عيون: استخدام التليفون قبل النوم لا يضر العين.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:20 ص
استخدام التليفون
استخدام التليفون قبل النوم
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البهي عمرو
أجاب الدكتور عمرو السمرة أستاذ طب وجراحة العيون، على سؤال هل استخدام الهاتف المحمول قبل النوم يضر بالعين: وقال:"  لا يضر بالعين".

وأضاف "عمرو سمرة" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن  النظر إلى الهواتف يؤثر فقط على عدم الحصول على نوم عميق.

وقال أستاذ طب وجراحة العيون، إن العين لا تختلف كثيرا في حجمها منذ الميلاد حتى الوفاة، وهي تعتبر مرأة الجسم، ويتم معرفة إذا كان الإنسان بمرض تصلب الشريان، أو سلامة الشرايين أو سكر وذلك من خلال فحص الشبكية.

وأوضح السمرة أن الجلوس أمام الشاشات غير مقلق وذلك لأن الشاشات حديثة، وننصح بارتداء النظارة لـ ضعاف النظر.

وأشار  إلى أن منظر العين هم المعبر عن حالة الإنسان سواء كان مرهقًا أو سليمًا، أن احمرار وحرقان ودموع في العين تحتاج الراحة لوقت.

ولفت أستاذ طب وجراحة العيون، إلى أن الجميع يعمل فى الفترة الحالية من البيت و من الممكن أن تكون الإضاءة غير مناسبة للعين وننصح بتوخي الحذر.

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