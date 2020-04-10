القيعي قدم ضده شكوى.. أحمد حسن يكشف سر فشل انضمامه لـ الأهلي 3 مرات

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عن سر فشل انضمامه لـ الأهلي 3 مرات في بداية مشواره الكروي مشددا انه كان يشارك بمركز شباب مغاغه قبل ان يسعى الأهلي لضمه مقايل 5 آلاف جنيه ولكن فريق أسوان عرض 11 آلاف جنيه ليحسم الصفقة لصالحه.





وأضاف في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" أن الإسماعيلي يسعى لضمه عقب تألقه مع فريق أسوان والمنتخب الأوليمبي مشددا أن الأهلي أيضا عرض وقتها 120 ألفا لضمه .





وتابع أن عبدالمنعم عمارة وزير الرياضة أقنعه بالانضمام للإسماعيلى مقابل 250 ألف جنيه مشددا أنه تألق كثيرا مع الإسماعيلي.





وأكمل أن عدلي القيعي مدير التعاقدات وقتها عقد معه جلسه و بالفعل وقع على العقود ولكنه تعرض لهجوم عنيف من جماهير الإسماعيلي أجبرته على التراجع والعودة لفريقه .





وتابع أن عدلي القيعي اخبره عقب ذلك بانه سيقوم بتفعيل العقود الموسم الجديد وهو الأمر الذي رفضه احمد حسن نهائيا ليؤكد له القيعي أن سيقدم شكوى ضده.





وأكمل أن كان يرغب دائما في الانضمام لـ الاهلي وليس الزمالك الذي انضم له في نهاية مشواره الكروي.