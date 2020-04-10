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أخبار العالم

لأول مرة.. الصين ترفع القطط والكلاب من قائمة الحيوانات القابلة للأكل

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:37 ص
صدى البلد
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حظرت السلطات الصينية لأول مرة القطط والكلاب التي تستخدم أقلية من الصينيين لحومها  من قائمة رسمية للحيوانات القابلة للأكل.

وقالت  وزارة الزراعة والشؤون الريفية هذا النص الذي سيخضع للتداول حتى الثامن من مايو، وهو يحدد قائمة بالحيوانات التي يمكن تربيتها من أجل لحومها وفروها، أو لغايات طبية.

ولا تضم القائمة الجديدة الكلاب والهررة "القطط"، حسبما ذكرت شبكة "فرانس برس". 

ولا يمنع القانون الصيني استهلاك لحوم هذه الحيوانات داخل البلاد، لكن هذه الممارسة تقتصر على أقلية صغيرة وتثير معارضة متزايدة من السكان.

وقالت جمعية "هيوماين سوسايتي إنترناشونال" الأمريكية للرفق بالحيوان في بيان "إنها المرة الأولى التي تلحظ فيها الحكومة الصينية بأن الهررة والكلاب هي حيوانات للرفقة المنزلية وليست مخصصة للأكل".

ويأتي هذا القرار بعد منع الاتجار بالحيوانات البرية واستهلاكها في فبراير، وهي ممارسة يشتبه في أنها ساهمت في نشر فيروس كورونا المستجد.
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