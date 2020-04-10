انقلاب سيارة محملة بـ 33 طن زيت طعام بسوهاج

تسبب انفجار إطار سيارة نقل محملة بـ 33 طن زيت طعام في انقلابها على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة بسوهاج ، وأصيب في الواقعة قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة، وتم نقله للمستشفى للعلاج.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من الخدمات الأمنية علي الطريق الصحراوي الغربي، يفيد بإنقلاب سيارة محملة بزيت الطعام بالطريق بدائرة مركز جهينة، إنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية.

وتبين من الفحص أنه أثناء سير سيارة بمقطورة "نقل قنا" قيادة "أكرم.م.ع" 39 عاما سائق ويقيم دائرة مركز دشنا قنا، محملة بـ 33 طن زيت طعام قادمًا من مصنع زيوت بني قره بأسيوط اتجاه مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة بقنا اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن مما أدى لانقلابها وحمولتها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقله لمستشفي سوهاج العام، قامت قوات الحماية المدنية بالتعامل مع حمولة السيارة، بسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم، تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

تحرر المحضر اللازمة عن الواقعة.