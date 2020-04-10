عمر السومة: حمد الله أفضل من جوميز لهذا السبب





وقال عمر السومة خلال حوار لقناة أبو ظبي الرياضية:" حمدالله وجوميز يقدمان مستويات كبيرة مع فرقهما،ولكن حمد الله أفضل لأنه نجح في تحقيق لقب الهدف الموسم الماضي، ويتصدر قائمة هدافي الموسم الحالي".





وأضاف عمر السومة:" سأحاول بذل أقصى ما لدى من جهد للمنافسة على لقب هدف الموسم الحالي، خاصة أن المنافسة مع عبدالرزاق حمد الله وجوميز تحتاج إلى مجهود مضاعف".





ويتصدر حمد الله جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 18 هدفا، ويأتي جوميز في المركز الثاني بـ 14 هدفا، ويحل السومة ثالثا بـ 13 هدفا.

يرى النجم السوري عمر السومة لاعب فريق أهلي جدة، أن المغربي عبدالرزاق حمد الله لاعب النصر، يتفوق فنيا على الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم الهلال.