AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمرو الليثى يشكر كل من واساه فى وفاة حماته عبر تويتر

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:07 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشر الإعلامى عمرو الليثى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة عبر فيها عن شكره لكل من واساه فى وفاة حماته.

وغرد قائلا:"كل الشكر لما تفضل وواسانا سواء في صلاة الجنازة او تلغرفيا أو برساله في وفاه حماتي والده المستشار محمد التوني و المخرج معتز التوني لا أراكم الله مكروها في عزيز"

فيما شيعت الجنازة أمس الخميس في مقابر العائلة بطريق الفيوم، واقتصر العزاء علي تشييع الجنازة والتزام من أسرة الراحلة بالإجراءات التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن الجنازة حضرها عدد من الإعلاميين والفنانين منهم تامر أمين، مصطفى خاطر، هشام ماجد، أوس أوس، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غياب المشير طنطاوي.. أبرز اللقطات في جنازة الرئيس السابق حسني مبارك

وفاة والدة زوجة الإعلامي عمرو الليثي

إجراءات احترازية في جنازة حماة عمرو الليثي ووالدة المخرج معتز التوني

إجراءات احترازية في جنازة حماة عمرو الليثي ووالدة المخرج معتز التوني

الموت يفجع نجوم الفن في مصر والعالم.. وأنغام تتراجع عن إقامة عزاء لجدتها

أخبار الفن.. وفاة جدة أنغام بدون عزاء.. كواليس مسلسل الفتوة لـ ياسر جلال

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10-4-2020

الرئاسة بالقوة.. قصة دولة أفريقية احتلها الحكام ثلاث عقود

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية e motion بعد إعلان الإنتاج الحربي عنها.. فيديو و صور

أصالة تنشر صورا مع أبنائها من الحجر المنزلي ..شاهد

إطلالة جديدة لمها أحمد بصحبة روجينا..شاهد

من بينها دواء الإيدز.. 3 أصناف لعلاج فيروس كورونا في الإمارات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية e motion بعد إعلان الإنتاج الحربي عنها.. فيديو و صور

بمكياج ملفت.. روجينا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

جرأة وأناقة.. 20 صورة تكشف إطلالات صبا مبارك فى عيد ميلادها