عمرو الليثى يشكر كل من واساه فى وفاة حماته عبر تويتر





وغرد قائلا:" كل الشكر لما تفضل وواسانا سواء في صلاة الجنازة او تلغرفيا أو برساله في وفاه حماتي والده المستشار محمد التوني و المخرج معتز التوني لا أراكم الله مكروها في عزيز"





فيما شيعت الجنازة أمس الخميس في مقابر العائلة بطريق الفيوم، واقتصر العزاء علي تشييع الجنازة والتزام من أسرة الراحلة بالإجراءات التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





يذكر أن الجنازة حضرها عدد من الإعلاميين والفنانين منهم تامر أمين، مصطفى خاطر، هشام ماجد، أوس أوس، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام.



نشر الإعلامى عمرو الليثى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة عبر فيها عن شكره لكل من واساه فى وفاة حماته.