استمرار حملات تطهير ورش أحياء العريش للوقاية من كورونا

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واصلت محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، حملة تعقيم ورش الشوارع والمحلات، بالتعاون مع مجلس مدينة العريش ومديريات الصحة والطب البيطرى والزراعة ، وجمعية الهلال الأحمر والحماية المدنية، أعمال تطهير وتعقيم مدينة العريش ، وذلك بتوجيهات من اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ .وأكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أنه تم استكمال تطهير وتعقيم الموقف الجديد وحى عاطف السادات وضاحية السلام وعدد من الشوارع والميادين، الى جانب استكمال تطهير وتعقيم فروع البنوك والمصالح الحكومية وعدد من المصالح الخدمية الأخرى.وأضاف الغندور، أنه سيتم تطهير جميع الأحياء والمناطق فى مدينة العريش بالكامل، في إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال الغندور، إنه سبق تطهير عدد من أحياء ومناطق العريش والمصالح الحكومية ومرافق الخدمات ومجمع المدارس فى وسط المدينة مبادرات من شباب المدن في العريش وبئر العبد والشيخ زويد والحسنة ونخل بوسط سيناء.من جانبها اعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، عن الانتهاء من حملات الرش والتعليم والتي استهدفت كليات ومنشات جامعة العريش والمعاهد والمدارس ومقرات حكومية، فى إطار الاحترازات لمواجهة فيروس كورونا المستجد .وشملت فعاليات الحملة، تعقيم ورش عدد من المدارس وجميع كليات جامعة العريش والمدينة الجامعية والمعهد العالى للهندسة والحاسب الالي، ومبنى إدارى الجامعة أمام حديقة المالح، وجميع المنشآت الحكومية، وبعض المساجد والكنائس ومنشأت رياضية ومعاهد أزهرية، ومنطقة الأزهر، والأوقاف وشركات الكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي والمطاحن ، كما يجرى تنفيذ حملات تطهير الأسواق والمحلات التجارية.