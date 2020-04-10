AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لقاح لـ كورونا.. الصحة العالمية توافق على تجربة روسية ضد الفيروس القاتل

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:05 م
لقاح مضاد لـ كورونا..
لقاح مضاد لـ كورونا.. الصحة العالمية توافق على تجربة روسية
Advertisements
سمر صالح
نشرت وكالة "نوفوستى" الروسية اليوم الجمعة نبأ سارا حول موافقة منظمة الصحة العالمية رسميًا على نتائج مرتقبة لتجارب روسية على لقاح يقضي على فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19.

وقال عالم الفيروسات البروفيسور ألكسندر تشيبورنوف، إن حقيقة كبح نشاط هذا الفيروس في الخلايا المزروعة، ليس سوى مرحلة أولى من دراسة تأثيره المضاد للفيروسات.

وتابع تشيبورنوف، في حديث لصحيفة "آر بي كا" الروسية، "أولا يتحققون مما إذا كان له تأثير في الخلايا المزروعة، فإذا كان هذا التاثير موجودا يتحولون إلى اختباره على الحيوانات، وإذا اكتشف تأثيره الواضح هنا أيضا، عندها فقط يمكن أن يختبر على الإنسان. وفعلا حصل هذا الدواء على الموافقة باستخدامه، وهذه نقطة مهمة، لأن هذه النتائج أولية فقط، والطريق لا يزال طويلا".

ووفقا للدكتورة غالينا كوجيفنيكوفا، رئيسة قسم الأمراض المعدية بكلية الطب بالجامعة الروسية للصداقة، يمكن إجراء مثل هذه الاختبارات بنظام متسارع، لأن المسألة تخص دواء "Ivermectin" المعروف، الذي سبق أن وافقت عليه منظمة الصحة العالمية.

وقالت "يجري العمل أولا مع الخلايا، ومن ثم يختبر على المرضى الحديث هنا عن أدوية معروفة ومستخدمة، وليس عن أدوية جديدة لذلك يمكن إعطاؤها للإنسان دون إجراء اختبارات طويلة للتأكد من عدم خطورتها".

تجدر الإشارة، إلى أنه في بداية شهر أبريل الجاري، نشر علماء أستراليون في مجلة Antiviral Research نتائج الاختبارات المخبرية التي اكتشفوا خلالها قدرة دواء "Ivermectin" على كبح نشاط فيروس SARS-CoV-2 في الخلايا المزروعة خلال يومين (48 ساعة) فقط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أردوغان يتلقى عقابا قاسيا على فشله الاقتصادي.. هروب الاستثمارات من تركيا ينذر بشلل في خطط التعافي.. إجراءات إنقاذ الليرة تدمر الثقة في مناخ الأعمال.. وبنوك أجنبية تقفز من سفينة أنقرة الغارقة

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.7٪

كورونا يعصف باقتصادات القوى الكبرى.. القطاع الخاص يحتضر في منطقة اليورو.. معدلات مخيفة من البطالة الجديدة في الولايات المتحدة.. والوباء يكلف العالم أكثر من 4 تريليونات دولار

ترشيحاتنا

برقصة الزومبا.. كولومبيا ترفع معنويات شعبها خلال العزل المنزلي

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية e motion بعد إعلان الإنتاج الحربي عنها.. فيديو و صور

فتح المساجد وإغلاق الأسواق..الوزراء يرد على 7 شائعات حول فيروس كورونا

بسبب كورونا.. مشاجرة بين هيدي كرم ووالدتها.. شاهد

بالسعال.. راكبة تتسبب في مقتل سائق أوبر ثلاثيني

كيف تواجه الحكومة نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية في أزمة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. إذا أصبت بالتسمم بسبب المنظفات تصرف بهذه الطريقة فورا

تويوتا تقرر تخفيض 150 ألف جنيه على أحد موديلاتها.. صور

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية e motion بعد إعلان الإنتاج الحربي عنها.. فيديو و صور