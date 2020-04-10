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أخبار البلد

الحكومة تطرح علاجا لـ فيروس كورونا في الصيدليات.. حقيقة أم شائعة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:34 ص
علاج فيروس كورونا
علاج فيروس كورونا
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محمود مطاوع
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول طرح علاج لفيروس كورونا داخل الصيدليات.

وأكد المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، أنه لم يتم طرح أي علاج أو لقاحات لفيروس كورونا بالصيدليات، ونهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي صيدلية تزعم وجود أدوية لعلاج فيروس كورونا أو الوقاية منه لديها.

وأوضح مجلس الوزراء، أن أي بيانات تتعلق بإجراء حجر صحي على جماعة من المخالطين لحالة إصابة بالفيروس في أي منطقة سكنية، أو عمليات تعقيم لمنشأة معينة، يجب استقاؤها من مصادرها الرسمية والموثقة دون الالتفات لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار أنه لا يوجد أي عجز في أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها بالمستشفيات الحكومية، وجميع الوحدات ذات كفاءة عالية ولا ينقصها أية مستلزمات.

وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).

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