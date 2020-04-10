الحكومة تطرح علاجا لـ فيروس كورونا في الصيدليات.. حقيقة أم شائعة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول طرح علاج لفيروس كورونا داخل الصيدليات.

وأكد المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، أنه لم يتم طرح أي علاج أو لقاحات لفيروس كورونا بالصيدليات، ونهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي صيدلية تزعم وجود أدوية لعلاج فيروس كورونا أو الوقاية منه لديها.





وأوضح مجلس الوزراء، أن أي بيانات تتعلق بإجراء حجر صحي على جماعة من المخالطين لحالة إصابة بالفيروس في أي منطقة سكنية، أو عمليات تعقيم لمنشأة معينة، يجب استقاؤها من مصادرها الرسمية والموثقة دون الالتفات لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأشار أنه لا يوجد أي عجز في أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها بالمستشفيات الحكومية، وجميع الوحدات ذات كفاءة عالية ولا ينقصها أية مستلزمات.