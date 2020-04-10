تستعد لتصبح مستشفى عزل.. محافظ أسيوط يكشف آخر تطورات مستشفى أبو تيج لاستقبال حالات كورونا

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور شريف مصطفى كامل مندوب وزارة الصحة وذلك للوقوف على مدى جاهزية المستشفيات الصحية بالمحافظة وتوفير كافة المستلزمات الطبية والانتهاء من تجهيز مستشفى أبوتيج النموذجي كمستشفى عزل وتشغيلها كما اطمئن على سير الأوضاع الصحية بالمحافظة وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتأكيد على جاهزية المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية بقرى ومراكز المحافظة وذلك في إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 " حفاظًا على حياة المواطنين .

حضر اللقاء الدكتور وحيد مصطفى مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية والدكتورة مروة حاني وكيل الإدارة والدكتور أحمد الشلح بالمديرية.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – استعدادات المستشفيات المركزية والعامة بالمحافظة وتشغيل مستشفى أبوتيج النموذجي ليصبح مستشفى عزل وتزويدها بكافة المستلزمات والأطقم الطبية من أطباء وتمريض كما تم التأكيد على جاهزية المستشفيات ومعامل " pcr " المتوفرة بمستشفيات الصدر والحميات بأسيوط لإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد والاهتمام بنشر فرق الرصد الميداني والتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لنشر فرق التعقيم والتطهير بكافة القرى والنجوع لتطهير جميع المستشفيات والوحدات الصحية لافتًا إلى تزويد كافة المستشفيات الاحتياجات والمستلزمات الطبية والأدوية تسهيلًا على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وخاصة أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعزل وتجهيز مستشفيات الصدر والحميات للتعامل مع حالات الاشتباه خاصة مع بدء إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا بعدد 4 معامل pcr بمستشفيات الصدر والحميات تسهيلًا على المواطنين بالإضافة إلى استعراض إجراءات الصحة للتعامل مع حالات الاشتباه والحالات الإيجابية والمخالطين لهم وتفعيل فرق الرصد والتقصي والمتابعة المستمرة للوافدين من الخارج.