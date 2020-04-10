حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمراكز أسيوط









أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتهاون مع المتعدين بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية أو التعدي على أملاك الدولة لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات وسيجرى تحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ.





كان محافظ أسيوط قد وجه جميع رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بالتعامل بحسم مع أية محاولة للبناء المخالف وعدم التهاون مع كل من تسول له نفسه استغلال ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد والبناء دون ترخيص لافتًا إلى التنسيق دائما مع الأجهزة الأمنية للضرب بيد من حديد ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم.





وأوضح المحافظ إنه تم تكليف قيادات المحافظة بترأس حملات بالتنسيق مع قوات الأمن ورؤساء المراكز لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية أو البناء العشوائي بدون ترخيص أو على أملاك الدولة بنطاق المحافظة حيث قام نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد بالإشراف على حملات في البداري وساحل سليم وصدفا ومركز أسيوط وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض مخالفات البناء معلنًا استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز ومدن المحافظة.



