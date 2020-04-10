ريم مصطفى تطل على متابعيها بإطلالة هادئة.. وتناشد المتابعون البقاء بالمنزل





ويذكر أن أخر ما نشرته النجمة ريم مصطفى كانت إطلالة هادئة م غرفة نومها عبر إنستجرام .



وتشارك ريم مصطفى في فيلم العنكبوت مع الفنان أحمد السقا، ويعد فيلم العنكبوت من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ أنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث، وتقابل أحمد السقا وتحدث العديد من المواقف فى إطار تشويقى أكشن، ولم يتم تحديد موعد طرح الفيلم بدور العرض حتى الآن.

نشرت النجمة ريم مصطفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية ،وعلقت عليها :" صباح الخير ، إبقوا فى منازلكم".