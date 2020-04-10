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برلمان

بأمر الدستور.. برلماني: مجلس النواب مستمر حتى 9 يناير 2021

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:09 م
النائب عبدالمنعم
النائب عبدالمنعم العليمي
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أحمد أيمن
أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان الحالي مستمر حتى 9 يناير 2021، وفقا للمادة 106 من الدستور والتي تنص على: "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته".

وأوضح العليمي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أول اجتماع للمجلس كان في 10 يناير 2016، لذلك سينتهي في 9 يناير 2021، على أن تجرى انتخابات المجلس قبلها بشهرين أي 9 نوفمبر، مشددا على أن انتهاء دور الانعقاد الحالي لا يعني انتهاء عمل المجلس.

وأكد النائب أن تغيير موعد انتهاء المجلس يحتاج إلى تعديل نص الدستور، وهو أمر صعب ويحتاج إلى المزيد من الإجراءات، كما لا يوجد داع لذلك، خاصة في ظل التشريعات المؤجلة والأجندة المزدحمة التي سيعكف النواب على إنجازها قبل انتهاء مدة المجلس.

وتبلغ مدة دور الانعقاد بحد أدنى 9 أشهر، تبدأ من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، لذلك من المفترض أن ينتهي دور الانعقاد الحالي في شهر يونيو.
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