موعد رومانسي ينتهي بكارثة.. شابة تلقى مصرعها بسبب "موبايل"

صدر حكم بالسجن لمدة 5 أعوام على شاب بريطاني في السابعة والعشرين من عمره، بعد أن تسبب في مصرع شريكة حياته إثر شجار نشب بينهما خلال موعد رومانسي.





وسلط تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن الشاب "لويد بيركبي"، من مقاطعة "ويست يوركشاير" في إنجلترا، اعترف بتهمة القتل الخطأ لحبيبته "ليفي أوجدن"، البالغة من العمر 26 عامًا، والتي لقيت مصرعها في وسط مدينة "هاليفاكس" بعد أن اصطحبها "بيركبي" للخروج في موعد رومانسي.





وأفاد التقرير بأنه تم العثور على الضحية، وهي أم لطفلين، فاقدة للوعي وتبين أنها تعاني من إصابة خطيرة؛ واعترف الشاب خلال محاكمته كذلك بالاعتداء على إحدى صديقات الضحية، وصدر عليه حكم بالسجن لمدة شهرين على خلفية هذه الواقعة.





وتبين خلال جلسات محاكمة "بيركبي" أنه ألقى هاتفًا محمولًا على الضحية، ولسوء الحظ فقد أصابها الهاتف في رقبتها إصابة خطيرة، وعندما واجهته صديقتها "كورتني بلاند" دفعها أرضًا ومضى مبتعدًا وترك الضحية، التي لقيت مصرعها في نهاية المطاف؛ وأكد ممثل الادعاء خلال المحاكمة أن سلوك "بيركبي" كان عدوانيًا في ذلك الوقت، ومن الواضح أنه كان تحت تأثير الكحول.





وتدخل المسعفون بعد ذلك لمساعدة الضحية كما حضرت الشرطة إلى موقع الحادث، ونُقلت "أوجدن" إلى المستشفى لكنها توفيت في وقت لاحق.



