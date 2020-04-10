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حوادث

شرطة النقل تضبط 1095 قضية بمحطات المترو والقطارات

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:26 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
 

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .

وأسفرت جهودها عن ضبط (1095) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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