تضم 140شابًا وفتاة .. رئيس الوفد يصدر قرارًا بتشكيل هيئة جيل المستقبل

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا حمل رقم ٦٤ لسنة ٢٠٢٦ ،فى ٨ أبريل الجارى، بتشكيل هيئة جيل المستقبل من الأعضاء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 34 و48 عامًا، من شباب الوفد الذين شاركوا في أحداث ثورة 25 يناير، وواجهوا جماعة الإخوان، وشاركوا في فعاليات ومليونيات جبهة الإنقاذ وثورة 30 يونيو، إضافة إلى دورهم في مساندة الدولة خلال مواجهتها للقوى الظلامية، وذلك خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى نهاية ديسمبر 2017.

وذلك استكمالًا للقرار التمهيدى رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٦ الصادر فى ١٦ فبراير ٢٠٢٦، والذى حدد أن يختار أعضاء الهيئة من بين أعضاء المكتب السياسي لاتحاد الشباب الوفدي الذين تعاقبوا على تشكيله خلال تلك الفترة، إلى جانب عدد من القيادات المتميزة من أبناء الجيل الذي تجاوز سن عضوية لجان الشباب، وذلك بقرار يصدره رئيس الحزب.

وحدد القرار الجديد، أعضاء هيئة جيل المستقبل وهم كالتالي: أولًا من محافظة اسوان، شادي محمد الميرغني أحمد عبدالله، عبير سعد حسن عبيدالله، مصطفي جميل مصطفى حسن.

وضم التشكيل في محافظة أسيوط المهندس رامي ماجد ماهر سمعان، وعلي أحمد بكر خليل، وهشام عثمان علي محمد همام، وياسر أبوسيف محمد الصغير أبوسيف.

كما ضم التشكيل بمحافظة الإسكندرية، إبراهيم زكريا سليمان عيسي، وأحمد عبدالمنصف أحمد السعدني، وإسلام صلاح عيسي مرسي، وإيمان يوسف عبدالكريم حلاوة، وجاب الله محمد عباس جاب الله، حسن أحمد صالح محسب، وحمدي سعيد إسماعيل ضيف الله، وزياد أحمد محمود حسن الخياط ، وسوسن حسني حافظ إبراهيم، وعبدالله عبدالستار عبدالله محمود كساب.

وفي محافظة الإسماعيلية، تم تشكيل هيئة جيل المستقبل وهم: آية مجدي رشاد أحمد القماش، ورغدة علي علي محمد منصور، وسماح عرفة يوسف محمد بدر الدين، وياسر محمد عبدالله إبراهيم فضة.

ومن حافظة الأقصر، الشاذلي نوبي الطاهر الصادق، وميرفت حافظ عبدالنبي محمد، ومحافظة البحر الأحمر، عبدالله أحمد محمد حسن، وفي محافظة البحيرة جويس سمعان رزق الله سمعان، وحنان علي حسن سمارة، ورانيا محمد عبدالمنعم السيد عبدالرحمن الراقد، محمد جمعة عبدالستار موسى، ومحمد محمود منصور عبدالونيس خروب، ومحمود حسن علي فياض.

كما ضم التشكيل في محافظة الجيزة، محمد يحيي فضل محمد أبوشنب، هاجر عبدالمحسن عز حسن، وأحمد سمير محمد بيومي عبده، والنائبة أسماء سعد سليم محمد الجمال، وحسام مصطفى عبدالفتاح محمد، والدكتورة رشا سعيد صبحي محمد سليمان أبو شقرة، ورضا عطا أبوالحمد موافي، وطه عبدالجواد أحمد محمد، عمر حسين الجندي، ومحمد صلاح حسين عودة، والنائبة نشوى حامد عبدالحليم إسماعيل الشريف.

ومن محافظة الدقهلية، أحمد رجب أبوالفتوح السيد، أسعد عبدالعزيز عبدالحليم إبراهيم المكاوي ، ودعاء صبري عبدالمعطي زغلول، ولمياء علام السيد علي زيادة، ولميس عادل محمد فاضل السقعان، ومحمد حسين عبدالحميد أبو ناصر نيل، ومحمد طارق عبدالعزيز، ومصطفى شرف الدين محمد شرف الدين، ومهند عبدالسميع بدير إبراهيم، ووليد الصباحي السيد علي غازي.

وضم التشكيل في محافظة السويس، محمد عبدالستار أحمد محمد، ومصطفى محمد محمد عبدالوهاب الجندي، وهاني صبري حنا جرجس.

وفي محافظة الشرقية، خالد محمد هاني دري أباظة، وزينب علي حسين سعد، وعمرو جلال محمود عبدالباقي، وعمرو عبدالمنعم علي الاعصر، وعمرو عبده حامد رسلان، ومحمد أحمد زكي عبدالعزيز، ومصطفى عثمان محمد مصطفى، ومصطفى محمد حافظ الزاهد.

وضم التشكيل في محافظة الغربية، أحمد محمد المنشاوي عتمان، والحسيني عادل محمد كامل الشرقاوي، وأمير جابر عثمان عبدالله، وأمير محمد محمد شعبان العبد، وباسم عبدالرسول رجب احمد، ورضوى رضا عبدالحميد خضر، وعلى عادل محمود البيومى، محمد أحمد مبروك أحمد، ومصطفى محمد حافظ الزاهد.

ومن محافظة الفيوم، على أحمد عاطف أحمد خليل العشيري، ومحمد عبداللطيف عبدالعزيز عبداللطيف، ومحمد على قطب عبدالجواد، ومينا محسن بشري فرج إبراهيم.

وضم تشكيل محافظة القاهرة، إبراهيم محمود داود محمد دريهم، والدكتور أحمد يحيى محمود أحمد علي، وإيمان عبدالفتاح محمد أحمد الكومي، وداليا ضياءالدين بدر عبدالرحيم أبوشقة، وسارة عبدالمحسن عز حسن، وسامح محمود عطا محمد علي المصرى، وعبير عبدالجواد عبدالفتاح عبدالعزيز الصياد، وعلاء طارق علي محمود، وعماد مجدي زكي واصف، ومحمد أحمد الفولي، ومحمد حسني محمد عبدالنعيم الخطيب، ومحمد حنفي مصطفى محمد، والدكتور عمر كامل مطر، والمهندس محمد شعبان عمارة درويش، ومحمد مجدي فرحات عبدالوهاب، ومهني عبدالصبور مهني محمد، ومينا كمال لطفي حلمي، ونهلة يحيى سيد خطاب، ونيفين عزت عزيز زكي، والنائبة ولاء محمد حسين محمود الصبان.

ومن محافظة القليوبية، حسام جمال محمود حسانين شاهين، وعمرو محمد إبراهيم محمد، وعمرو محمد الحسيني أحمد، وفهد محمود سيف النصر توفيق، وماجدة صالح سلامة سليمان، ومحمد مصطفى أحمد البقلي، ومحمود أبوالحمد محمد علي، وأحمد محمد حلمي سويلم، ومحمود سيد بدوي سلامة، ومحمود محمد عبدالحميد عبدالله، ويوسف إبراهيم كمال السيد.

وضم تشكيل محافظة المنوفية، أحمد محمد إبراهيم السبكى، دينا ضياءالدين عرفان أحمد، وسلمى أحمد محمود البرهيمي، وعبدالحميد وصال محمد حسن، ومحمد محمد فضل علي الدين أحمد بدوي، ومحمود نصر محمود أحمد العماري.



ومن محافظة المنيا ضم التشكيل، محمد عبدالجواد جمعه صديق ، وليد خميس منصور رسلان.

ومن محافظة بني سويف، الدكتورة رضوى محمد مختار عبدالوهاب محمد، أحمد محمد محمد إبراهيم، ماريا فرج عزت لوندي.

وضم تشكيل محافظة بورسعيد، أحمد محمد أبو الوفا محمد، وحسناء محمود محمد السمبوسكاني، وشيماء السعيد محمد بدر المحضر، وشيماء يوسف أحمد أحمد شحاتة، وطارق مبروك سليمان مبروك.

ومن جنوب سيناء، إسلام محمد السيد متولي زايد، ومحمود السيد صالح حسن، أما محافظة دمياط، فضمت بهاءالدين جمال محمد العبد، وعمرو عزت سليمان داود.

وضم التشكيل في محافظة سوهاج، إسلام عمر أحمد عمر، والسيد محمد عبدالهادي محمد حسن، وعصام عزالدين محمد فراج ماضى، ومصطفى إبراهيم إبراهيم السيد عبدربه.

وضمت محافظة قنا، صديق عبدالساتر صديق الهمامي، علي شوقي أبو المجد محمدين أبوسحلى، ومحمد عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، وعلى محمد على إبراهيم، والمهندس وليد أحمد مختار عثمان.

وضم التشكيل في محافظة الدقهلية، السيد أنيس حافظ صادق سراج الدين، وفي محافظة كفر الشيخ، باسم عبدالمحسن حامد حجازي، وعبدالحميد سعد عبدالحميد علي داود، والمهندس عبدالله نبيل عبدالعزيز عابدين، والنائبة مها شعبان حسان أبو سالم.

وحدد القرار طريقة الانتخاب مؤكدًا على أن يتم انتخاب مكتب سياسي لهيئة جيل المستقبل تتكون من ثلاثين عضوًا، ويُعين المكتب السياسي لهيئة جيل المستقبل منسقًا عامًا من بين أقدم ثلاثة رؤساء، لاتحاد الشباب الوفدي، لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من المكتب السياسي.

كما يتولى المنسق العام لهيئة جيل المستقبل الدعوة لاجتماعات المكتب السياسي والهيئة، ويتولى إدارة جلسات الاجتماعات.

وأكد القرار أن حق الانضمام لهيئة جيل المستقبل متاح لكل من تنطبق عليه شروط العضوية، وذلك بعد موافقة المكتب السياسي للهيئة واعتماد رئيس الحزب.

وكان قد حدد القرار السابق رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٦، تأهيل الشباب سياسيًا، حيث نص على، العمل على إعداد أعضاء الهيئة سياسيًا وإداريًا وثقافيًا وتنظيميًا، مع تدريبهم على مهارات التواصل والعمل الجماهيري، وتأهيلهم لخوض الانتخابات المحلية والبرلمانية والحزبية على مختلف المستويات.