برلمانية: توجيهات الرئيس بسرعة تقديم قوانين الأسرة ثورة تشريعية لحماية ثروة مصر البشرية

أكدت النائبة سجى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أهمية التوجيهات العاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم الحكومة لمشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تُعد بمثابة ثورة تشريعية اجتماعية تهدف إلى إعادة صياغة واقع البيت المصري بما يواكب تطلعات الأجيال الشابة ويحمي مستقبلهم.

وقالت النائبة، في تصريحات لها اليوم: “توجيهات الرئيس بـ’سرعة التقديم’ هي استجابة ذكية لمطلب ملحّ؛ فالعدالة التي تأتي متأخرة هي والظلم سواء”، مضيفة: “إن إنهاء حالة الانتظار، وحسم الملفات العالقة في المحاكم، هو انتصار لمبدأ العدالة الناجزة التي تتبناها الدولة في كافة قطاعاتها”.

وأضافت أن الزاوية الأهم في هذه التشريعات هي حماية الصحة النفسية للأطفال، قائلة: “الأبناء هم ثروة مصر البشرية، والقوانين الحالية وضعتهم لسنوات كطرف في صراعات قضائية منهكة”. وتابعت: “القوانين الجديدة، بما تتضمنه من حلول جذرية، تضمن نشأة جيل سويٍّ نفسيًا، بعيدًا عن التشوهات الاجتماعية، وهو ما نعتبره، في جوهره، قضية أمن قومي”.

وأشارت إلى أن “صندوق دعم الأسرة” يمثل نموذجًا مبتكرًا للتكافل الاجتماعي، حيث يوفر شبكة أمان فورية تمنع انهيار الأسر ماديًا وقت الأزمات، مشيدة بشمولية التوجيهات التي لم تُفرّق بين أسرة مسلمة أو مسيحية، بما يعزز قيم المواطنة والوحدة الوطنية تحت مظلة قانونية واحدة وعادلة.