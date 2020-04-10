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منوعات

قصة شفاء أول طفل مصاب بالسرطان من فيروس كورونا.. تفاصيل

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف

تعافى طفل عمره أربع سنوات من فيروس كورونا الذي أصيب به أثناء علاجه من مرض السرطان.


ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، تعافى أرشي ويلكس، الذي يعاني من ورم أرومي عصبي، من فيروس التاجي بعد إصابته به.


في بداية أصيب والد الطفل بوباء الفيروس التاجي، وحاول الأب التأكد من أن ابنه ارشي لم يتعرض الإصابة بالفيروس.


لكن أرشي أصبح أول مريض بسرطان الأطفال يصاب بفيروس التاجي في مستشفى أدينبروك في كامبريدج بعد أن نقل إليه.


وبعد إصابة الطفل تم نقله بسرعة إلى جناح الفيروس التاجي، حيث تم تشخيصه بالفيروس بعد يومين، بعد أن أصيب بالحمى بعد بدء دورة العلاج الكيميائي والعلاج المناعي.


عزل أرشي ووالده لمدة خمسة أيام في غرفة المستشفى التي كان الأطباء والممرضات يرتدونها ملابس واقية.


قال الأب إن موظفي المستشفى ساعدوه حقًا على الشعور بالراحة في مثل هذا الموقف المقلق.


وشفيا الطفل بعد أن وضع على جهاز الأكسجين لعدة أيام حتى تجاوز محنته مع فيروس كورونا، حيث أعلنت عائلته الخبر المبهجة بشفاء طفلها من الفيروس عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليصبح أول طفل مصاب بالسرطان يشفى من فيروس كورونا.

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