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فن

نفس الجيم.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يؤديان التمرينات الرياضية

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:05 م
ياسمين صبري - أحمد
ياسمين صبري - أحمد ابو هشيمه
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سعيد فراج
نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صورة له عبر خاصية القصص على حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها يؤدي التمرينات الرياضية، بالتزامن مع فترة الحجر المنزلي الصحي لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

وظهر أحمد أبو هشيمة، في الصورة داخل نفس الجيم التي ظهرت فيه خطيبته الفنانة ياسمين صبري، في الصورة التي نشرتها قبل عدة أيام عبر حسابها الرسمي على انستجرام. 

يأتي ذلك، بعدما نشرت الفنانة ياسمين صبري، عدة صور لها عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، ظهرت فيها وهي تستجم على يخت وسط البحر في جولة بحرية. 

وفي الوقت ذاته، قام رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بنشر صور جولته البحرية التي ظهر فيها على نفس اليخت الذي ظهرت عليه خطيبته ياسمين صبري، في الوقت الذي ينتظر فيه الكثيرون تفاصيل حفل زفافهما. 

وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشمية كشف عن تفاصيل ارتباطه بالفنانة ياسمين صبرى وإعلانه عن الخطوبة. 

وقال أبو هشيمة خلال لقائه فى برنامج "روسيا اليوم أون لاين" : أعلنت عن ارتباطي بياسمين صبرى وهو أمر يشرفني ولم أخجل منه حتى أخبئه". 

وأضاف أبو هشيمة قائلا: إننى لا أحب الحديث كثيرا عن حياتي الخاصة، فضلا عن أن ليس هناك ما يمكن قوله سوى إن الخطوبة ستكلل بالزواج خلال أيام قليلة "مش هنطول فى الخطوبة". 

يذكر أن هناك كثيرا من الأقاويل تم إثارتها فور إعلان أحمد أبو هشيمة عن ارتباطه بالفنانة ياسمين صبرى.
نفس الجيم.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يؤديان التمرينات الرياضية
نفس الجيم.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يؤديان التمرينات الرياضية
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