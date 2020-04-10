نفس الجيم.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يؤديان التمرينات الرياضية





يأتي ذلك، بعدما نشرت الفنانة ياسمين صبري ، عدة صور لها عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، ظهرت فيها وهي تستجم على يخت وسط البحر في جولة بحرية.





وفي الوقت ذاته، قام رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بنشر صور جولته البحرية التي ظهر فيها على نفس اليخت الذي ظهرت عليه خطيبته ياسمين صبري، في الوقت الذي ينتظر فيه الكثيرون تفاصيل حفل زفافهما.



