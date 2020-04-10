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مرأة

طريقة عمل تورتة الفاكهة اللذيذة في المنزل

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:31 م
تورتة الفاكهة
تورتة الفاكهة
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اسماء محمد
تعد التورتة من أكثر الأطعمة التى يحبها الأطفال والكبار لذا نقدم لكم طريقة عمل تورتة الفاكهة في المنزل بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير تورتة الفاكهة:

كوب و ربع كوب دقيق
كوب سكر
5 بيضات
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
نصف كوب ماء
ملعقة كبيرة خل
رشة ملح

التزيين:

جوز هند محمص
كريم شانتى
كمبوت فاكهة

طريقة عمل تورتة بكمبوت الفاكهة:

* افصلى بياض البيض عن صفار البيض وإخلطيه بالمضرب الكهربى جيدًا مع الملح والخل
* اخلطى صفار البيض مع السكر والفانيليا
* أضيفى الماء وقلبى ثم الدقيق المخلوط مع البيكنج بودر
* صبى الخليط فى صينية مدهونة بالسمنة ومرشوشة بالدقيق وأدخلى الكيك الفرن على درجة حرارة 180 حتى النضج
* اتركى الكيكة لتبرد تمامًا
* افردى على الوجة والجوانب الكريم شانتى
* ضعى على الجوانب جوز الهند ورصى على الوجة شرائح كمبوت الفاكهة المختلفة وقدميها
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