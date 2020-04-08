أنضف وأوفر .. طريقة عمل العيش الفينو في البيت

يعد العيش الفينو من ألذ انواع العيش التي يحبها الاطفال والكبار واعدادها في المنزل يجعلها أكثر صحة.





لذا نقدم لكم طريقة عمل العيش الفينو في المنزل بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مكونات العيش الفينو:

½ كيلو دقيق فينو

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة ونصف كبيرة خميرة فورية

½ كوب زيت

كوب ماء دافئ للعجن

مكعب زبدة



طريقة عمل العيش الفينو:

- ضعي كوب ماء على النار واضيفي مكعب زبدة عندما يسخن الماء اضيفي كوب واحد دقيق .

- اتركي علي النار حتى تمتزج المكونات جيد ثم خذي الخليط وضعيه فى العجانة ثم ضعي عليه الزيت والسكر وقلبي جيدا .

- اضيفي باقى الدقيق والخميرة ورشة الملح ونخلط العجين جيدا.

- نضيف المياه الدافئة شوية بشوية لحد مايعطيكى قوام العجينة المتماسك ثم نتركها تتخمر وبعد التخمير نشكلها ونتركها تتخمر مرة اخرى.