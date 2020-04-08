7 فوائد غير متوقعة للمشروم جعلته طعام ملوك الفراعنة.. و3 وصفات لذيذة ومتنوعة لتناوله في المنزل

المشروم كان طعام ملوك الفراعنة ويحرم منه الفقراء

المشروم يحمى من السرطان ويساعد في علاجه

يعد المشروم من أكثر الأطعمة الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية ويساعد في علاج أمراض عديدة والوقاية منها ولكن مع الاسف الكثير من السيدات لايعرفن كيفية استخدامه في اكل شهية ولذيذة.

توجد عدة فوائد للمشروم لا يعرفها عدد كبير من الناس ولعل هذا جعل كثيرون يهملون في تناولها حتى أصبحت أطباق المشروم بمختلف أنواعها من الأطعمة قليلة التواجد في عدد كبير من البلدان.

كان موك الفراعنة يحبون المشروم جدا ويعرفون أنه من أغنى الأطعمة الممتلئة بالعناصر الغذائية المفيدة لذا كانوا يستأثرون بتناوله ويحرمون العامة منه، وفي العصر الحديث أجريت العديد من الأبحاث العلمية عن فوائد

واهمية المشروم ذكر موقع " mnn " أن هناك 7 فوائد صحية للمشروم تم التوصل اليها من خلال الابحاث والدراسات، وهى:

- يحمي من السرطان خاصة البروستاتا

- يقوى المناعة ضد الامراض

- يقلل الكوليسترول الضار

- غني بفيتامين "ب" و " د "

- يحتوى على مضادات اكسدة تحمى من اخطر الامراض

- يساعد فى علاج بعض انواع السرطان

- مكافحة أعراض الشيخوخة.





ونقدم لكم طريقة عمل المشروم بـ 3 وصفات شهية ومتنوعة يمكن أن تلقى اعجاب جميع افراد الاسرة.





- طريقة عمل مشروم وبطاطس روستد للشيف شربيني

مقادير مشروم وبطاطس روستد

مشروم وبطاطس روستد

صدور رومي

فلفل ألوان

بصل

ثوم

كزبرة خضراء

زعتر

خل عنب

زيت زيتون

ملح – فلفل





- طريقة عمل مشروم وبطاطس روستد :

* افرمي البصل والثوم وضعي طاسة على النار بها قليل من زيت الزيتون وضعي فيها البصل والثوم المفروم

* أضيفي قطع صدور الرومي وقلبي حتى يتغير لونها

* قطعي البطاطس قطع كبيرة وكذلك البصل والفلفل والمشروم اضيفيها جميعها إلى الصدور مع رشة ملح وفلفل وقلبيها قليلا

* أضيفي الكزبرة الخضراء والزعتر وخل العنب وقلبيها جيدا ثم ضعيها في طاجن فرن وادخليها الفرن، وقدميها ساخنة .





- مقادير شوربة الكريمة بالفراخ للشيف حسن

ربع كيلو من صدور الدجاج المقطع مكعبات

4 فصوص ثوم مفرومه

بقدونس مفروم

3 أكواب من مرقة الفراخ

كوب من كريمة اللبانى

ملعقة كبيرة من الدقيق

ملعقة ملح صغيرة

بصلة مفرومة

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الزنجبيل

ربع كوب من الزبدة

الفلفل الأسود

ربع كوب من شرائح المشروم





- طريقة تحضير شوربة الكريمة بالفراخ للشيف حسن :

ضعى الزبدة فى مقلاه على النار حتى تذوب ثم ضيفى شرائح البصل و يقلب حتى يذبل ثم ضعى بعد ذلك الثوم والزنجبيل ويقلب لمدة 5 دقائق .

ضيفى قطع الفراخ والمشروم ونقلبه قليلًا مع الدجاج حتى يذبل ثم نضيف الدقيق ثم ضعى الملح والفلفل الأسود .

وفى وعاء ضيفى مرق الدجاج ونتركه على النار حتى يغلي، غطي الوعاء ونتركه لمدة ربع ساعة

ثم نضيف الكريمة ونحرك قليلًا، ونترك الشوربة تغلي لدقائق معدودة ثم تزين شوربة الكريمة بالفراخ بالبقدونس المفروم .

مقادير لحم بالمشروم

1 كيلو لحم شاورما

5 بصل حلقات

2 طبق مشروم طازج شرائح

ملح

فلفل أسود

ثوم مفروم

ثوم بودرة

بصل بودرة

بابريكا

جوزة الطيب

خل

سكر

كريمة طبخ

صويا صوص

زيت

زبدة





- طريقة تحضير لحم بالمشروم

* يتبل اللحم بثوم بودرة وبصل بودرة وبابريكا وجوزة الطيب وخل وملح وفلفل

* يشوح على النار مع الزيت ويقلب جيدا

* في طاسة توضع حلقات البصل مع زيت وزبدة ويترك حتى يطرى

* يضاف السكر والصويا وصوص وتقلب جيدا

* في طاسة ثالثة يوضع زيت مع ثوم مفروم والمشروم الشرائح وتقلب جيدا

* يضاف إليها الكريمة وتترك على النار لتغلي

* يضاف البصل إلى اللحم مع خليط المشروم ويترك الخليط على النار حتى ينضج اللحم تماما

* تقدم ساخنة