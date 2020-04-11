شاهد .. وزير التعليم ينشر فيديو جديد عن المشروعات البحثية عبر فيس بوك

وقال وزير التربية والتعليم في توصيف هذا الفيديو : بعد يوم واحد من الإعلان عن المشروعات البحثية ، رأيت هذا الفيديو لطفلة مصرية في الصف الخامس الابتدائي في مدرسة حكومية في كفر سعد بمحافظة دمياط ، شرحت خلاله لزملاءها كيفية عمل المشروع البحثي





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سعيد بذكاء هذه الطفلة وفهمها العميق للموضوع ، وقال : مصر بخير وأولادها بكل خير.



