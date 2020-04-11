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تعليم

شاهد .. وزير التعليم ينشر فيديو جديد عن المشروعات البحثية عبر فيس بوك

السبت 11/أبريل/2020 - 12:24 ص
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
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ياســـمين بدوي
نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، فيديو جديد على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بخصوص المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام.

وقال وزير التربية والتعليم في توصيف هذا الفيديو : بعد يوم واحد من الإعلان عن المشروعات البحثية ، رأيت هذا الفيديو لطفلة مصرية في الصف الخامس الابتدائي في مدرسة حكومية في كفر سعد بمحافظة دمياط ، شرحت خلاله لزملاءها كيفية عمل المشروع البحثي 


وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سعيد بذكاء هذه الطفلة وفهمها العميق للموضوع ، وقال : مصر بخير وأولادها بكل خير.


وكان قد قال الدكتور طارق شوقي، إن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذري في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.
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