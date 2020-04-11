في ذكرى ميلاد الشاعر عبد الرحمن الأبنودي ننشر قصيدة يامنة

استطاع الشاعر عبد الرحمن الأبنودي الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده، أن يصل بكلماته، وقصائده إلى قلوب المصرين، وبل والعالم أجمع، وحفر لنفسه مكانًا بينهم، لا يستطيع الزمن أن يمحيه.

وحفظ الكثير من المواطنين العديد من قصائد الراحل لما لها من مكانة في الواقع، واستهلم أغلبها من الحياة اليومية.

وننشر أبرزها قصيدة "يامنة" التي يقول فيها الأبنودي:

والله

وشبت يا عبدالرّحمان

عجّزت

ياواد ؟

مسرع..؟

ميتى

وكيف ؟

عاد اللييعجّز

في بلاده

غير اللي

يعجّز ضيف.

هلكوك النسوان؟

شفتك مره

فى التليفزيون ومرّه ورّوني صـــــــــــــــورتك في الجورنان

قلت:كبر

عبد الرحمان

!!

أمّال

أنا على كدهمت

بقى لى

ميت حول.!!

والله

خايفة يا ولدي القعدة تطول .

مات

الشيخ محمود

وماتت

فاطنة أب قنديل.. واتبـــاع

كرم أبغبّان!!

وأنا

لسّه حيّة وباين حاحيّا كمان

وكمان ..!!

عشت كتير

عشت لحد

ما شفتك عجّزت يا عبد

الرحمان .

وقالوا

لي قال: خلّفت

وانت

عجوز خلّفت ياخــــوي؟

وبنات؟

أمّال

كنت بتعمل ايه طيلةالعمر

اللي فات

؟

دلوقت ما

فقت؟

وجايبهم

دلوك تعمل بيهم ايه؟

على كل

أهي ريحة من ريحتك ع

الارض

يونسوا

بعض

ماشي يا

عبدالرحمان!!

أهو عشنا

وطلنا منّك بصّة وشمّة

دلوك بس

مافكرت في "

يامنة"

وقلت: يا

عمة؟!

حبيبي

انت يا عبد الرحمان..

والله

حبيبى وتتحب

على قد

ماسارقاكالغربة

لكن ليك

قلب

مش زي

ولاد الكلب اللينسيونا

زمان.

حلوة

مرتك وعويلاتك؟

والاّ

شبهنا..؟

سمّيتهم

ايه؟ قالوا لى"" أيةونور"

ماعارفش

تجيب لك حتة واد ؟

والاّأقولك :

يعني

اللي جبناهم

نفعونا

في الدنيابإيه..؟

غيرش

الإنسان مغرور..!!

ولسّه

يامنة حاتعيشوحتلبس

لمّا

جايب لي قطيفة وكستور؟

كنت

اديتهمنىفلوس

اشترى

للركبه دهان

أبااااى

ما مجلّع قوى ياعبد

الرحمان.

طب ده

أنا ليّا ست سنين

مزروعة ف

ضهرالباب

لا طلّوا

عليّا أحبّة ولا اغراب

خليهم.

ينفعوا .

أعملهم أكفان..!!

كرمش

وشّى ..

فاكر "

يامنة" وفاكر الوش؟

أوعى

تصدّقهاالدنيا

غش ف غش.!!

إذا جاك

الموت يا وليدي موت على

طول

اللي

اتخطفوا فضلوا أحباب

صاحيين

في القلب كأن ماحدش

غاب

واللي

ماتوا حتة حتة

ونشفواحيين

حتى

سلامو عليكم مش بتعدي

من بره الأعتاب.

أول ما

يجيك الموت افتح

أول ما

ينادى عليكاجلح

انت

الكسبان

أوعى

تحسبها حساب..!!

ولا واد

ولابت

ده زمن

يوم ما يصدق.. كداب.

سيبهالهم

بالحال والمالوانفد.

أوعى تبص

وراك..

الورث

تراب

وحيطان

الأيام.. طين

وعيالك

بيك موش بيكعايشين.!!

يوووووه

يا" زمان"

مشوارطولان

واللي

يطول عن يومه يا حبيبي

حمار.

الدوا

عاوزاه لوجيعةالركبة

مش لطولة

العمر

أوعى

تصدق ألوانها صفروحمر

موش كنت

جميلة يا واد ؟

مش كنت وكنت؟

وجدعة

تخاف مني الرجال؟

لكن فين

شفتوني؟ كنتواعيال

بناتي

(رضيّة) و" نجيّة"

وماتوا

وراحوا وانا الليقعدت

طيّب

يازمان

أوعى

تعيش يوم واحد بعدعيالك

أوعى يا

عبد الرحمان

في

الدنيا وجع وهموم أشكال والوان

الناس ما

بتعرفهاش

أوعرهم

لو حتعيش بعد عيالكما

تموت.!!

ساعتها

بس .. هتعرف ايـــــــه هو

الموت!!

أول

مايجي لكنطّ

لسه

بتحكي لهم بحري

حكاية

فاطنة وحراجيالقط؟

أباي ما

كنت شقي وعفريت

من دون

كل الولدات.

كنت

مخالف.. برّاوي

وكنت

مخبي في عينيك السحراوي

تمللي حاجات

زى

الحدّاية تخوّي ع الحاجة

وتطير

من صغرك

بضوافرواعــــــــرة

ومناقير

بس ما

كنتش كداب.

واديني

استنيت في الدني

لما شعرك

شاب

قدم البيت

اتهدّت

قبله بيوت وبيوت

وأصيل

هوّه... مستنينى لماأمت

حتيجي

العيد الجاي؟

واذا جيت

حتجينى لجاى؟

وحتشرب

مع يامنّة الشاي؟

حاجي

ياعمّة... وجيت

لا لقيت

يامنة ولا البيت ...!!

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