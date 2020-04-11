البحرين تعلن تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا.





وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: ":7 من هذه الحالات القائمة تعود لعمال وافدين وحالة واحدة قادمة من الخارج وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة مخالطيهم وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحي الاحترازي".





وأضافت: " الحالات القائمة بين العمال الوافدين تم رصدها ضمن حملة استباقية لفحص العمالة الوافدة في مساكنهم في عدد من مناطق البحرين وتبين عدم مغادرتهم لأماكن سكنهم ضمن الاجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ".











