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بين الناس

شاهد بالفيديو .. شارعي الهرم و فيصل أثناء حظر التجول

السبت 11/أبريل/2020 - 02:40 ص
صدى البلد
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محمد هاني _ عدسة : نور المصري
اصبح شارعي الهرم و فيصل بمحافظة الجيزة فااغا تاما من المواطنين بعد التزامهم بقرارات مجلس الوزراء بعدم النزول الشوارع؛ تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.

ورصدت عدسة "صدى البلد" خلو شارع الهرم بمحافظة الجيزة من المواطنين والذي كان يكتظ بهم قبل ظهور فيروس كورونا المستجد بمصر.

وأقر مجلس الوزراء بعض القرارات الهامة التي تحد من انتشار فيروس كورونا؛ بتطبيق قرار حظر التجول بشوارع مصر من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق جميع المحلات التجارية على أن يستثنى من القرار الصيدليات ومحلات البقالة.

كما سيتم توقيع عقوبة مالية فورية على المخالفين للقرار بالحبس او الغرامة 4 آلاف جنيه وتصل للحبس، ويتم تطبيقها من قبل قوات الشرطة المصرية.
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