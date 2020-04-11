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أخبار العالم

مصر تسجل 95 إصابة و17 وفاة جديدة بفيروس كورونا.. والإصابات بالوباء في الولايات المتحدة تتجاوز نصف مليون.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السبت 11/أبريل/2020 - 05:58 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم



الصحة السعودية: 3 وفيات و 364 إصابة جديدة بكورونا
وزير الصحة الكويتي يدعو المتعافين من كورونا إلى التبرع بالدم
انخفاض طفيف بمعدل الوفيات والإصابات بكورونا في إيطاليا
تركيا.. دخول قرار حظر التجول حيز التنفيذ في 31 ولاية بينها أنقرة وإسطنبول
ترامب: أمريكا اقتربت من ذروة تفشي كورونا


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. 

وذكرت صحيفة "الراي" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 17 حالة، بينما تعافى من المرض 36 شخصا، مشيرةً إلى أن  إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 135 حالة وفاة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (ليرتفع عدد الاصابات الإجمالي بالمملكة إلى 3651 إصابة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات الاجمالي إلى 47 شخصا.

وأفادت "القبس" بأن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أعلن أنه سيتم منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في عدد من أحياء المدينة المنورة ابتداءً من الخميس، مشيرًا إلى أن الأحياء المشمولة بالقرار هي: الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة.

وقالت "الأنباء" إن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، دعا جميع المتعافين من فيروس كورونا المستجد، إلى المبادرة للتبرع بالدم للاستفادة من البلازما في علاج المصابين، مضيفًا: "أنه ثبت طبيًا إيجابية استخدام بلازما دم المتعافين في علاج المصابين بمرض كورونا".

وذكرت "الجريدة" أن الإمارات أرسلت طائرة مساعدات تحمل على متنها 11 طنا من المستلزمات الطبية إلى أوكرانيا، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي هناك، وذلك لدعمها في مواجهة فيروس كورونا. 


دوليًا أشارت "الوطن" إلى أن عدد الإصابات بمرض كورونا في الولايات المتحدة تجاوز عتبة نصف مليون حالة، فيما وصل العدد الكلي للوفيات 18 ألفا و686 حالة.

ونقلت "الراي" عن الرئيس الأمريكي قوله إن الولايات المتحدة "اقتربت من الذروة" وتوقع أن يقل عدد الوفيات الإجمالي للمرض عما كان متوقعا في السابق.

وأفادت "الجريدة" بأن  قرار حظر تجول أعلنته الحكومة التركية، مساء الجمعة، حيز التنفيذ، ضمن تدابير رسمية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن الحظر لمدة 48 ساعة، أي حتى منتصف ليل الأحد - الاثنين. ويجري تطبيقه في 31 ولاية تركية.

وقالت "الأنباء" إن أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، سجلت انخفاضا طفيفا، إذ فقد 570 شخصا حياتهم بالوباء، الجمعة، مقارنة مع 610 وفاة في اليوم السابق. كما انخفضت قليلا أعداد الحالات الجديدة، التي بلغت 3951 حالة من 4204 في اليوم السابق.

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