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فن

شاهد.. زينة تنشر صور جديدة في أحدث إطلالة لها

السبت 11/أبريل/2020 - 08:57 ص
زينة
زينة
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سيد احمد
نشرت الفنانة زينة صور لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وعلقت زينة قائلة صباح الفل".

وحظت الصور بإعجاب متابعيها عبر إنستجرام، وجاءت التعليقات كالآتى:

وكان الفنان أحمد صيام انضم لأسرة مسلسل "جمع سالم"، للفنانة زينة والمقررعرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

مسلسل "جمع سالم"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي حيث يناقش قضايا الأيتام، ويشارك في بطولته بجانب زينة كلا من محمد شاهين، ودلال عبد العزيز، ومحمد عادل، وجاري التعاقد مع باقي النجوم، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان حداد.


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صباح الفل 🥰

A post shared by Zeina Reda (@zeinareda29) on

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