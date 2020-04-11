بينها دول عربية.. الهند تصدر 14 مليون قرص من علاج كورونا لـ 13 دولة

أعلنت السلطات الهندية اليوم، السبت، تصدير 14 مليون قرص من عقار الهيدروكسي كلوروكين الذي يساهم في العلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، إلى 13 دولة من بينها الولايات المتحدة، وألمانيا، وإسبانيا، والبحرين، والبرازيل.





وكانت السلطات الهندية، اليوم السبت، سجلت 40 وفاة و1035 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية.





وكانت الهند تعاني من نقص في أسرة المستشفيات، فوفقًا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)، تمتلك الهند 0.5 سرير مستشفى لكل ألف شخص، ويتم تجميع معظم هذه الأسرة في المناطق الحضرية، ويختلف توافرها بشكل كبير بين الولايات الهندية.



