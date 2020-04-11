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أخبار البلد

الأرصاد: الطقس غدا معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

السبت 11/أبريل/2020 - 09:34 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا، الأحد، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، على القاهرة والوجه البحري وسواحل البلاد، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

ويكون الطقس معتدلا نهارا على محافظات الصعيد وجنوب سيناء، باردا ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الاحمر، يصاحب ذلك شبورة مائيه صباحا.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، على مدن ومحافظات مصر، القاهرة الكبرى 24 للعظمى و15 للصغرى، وعلى الوجه البحري 24 للعظمى و13 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية الغربية تكون 21 للعظمى و15 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 21 للعظمى والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 26 للعظمى و14 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى و19 للصغرى، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى و18 للصغرى.

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