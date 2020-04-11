بفيديو مع الأسد.. متابع يطلب التبرع بكليته ومحمد رمضان يرد





وعلق رمضان على الفيديو قائلا: "قلتله ارجع مارجعش".





وتلقى محمد رمضان العديد من التعليقات الإيجابية على الفيديو الذى وضع له أغنية فيلم "الديزل" الذى عرض فى 2018، حيث قال أحد متابعيه: " والله يا نجم النجوم بموت فيك ولو ‏طلبت كليتي في يوم من الأيام بعد الشر عليك أعطيهالك من حبي فيه، والله يا نجم نفسي ابقى معاك في أي حاجة يا غالي، أنا ناس كتيرة ‏بتقولي إن أنا شبه حضرتك اوي وده شرف ليا طبعا والله، فلو احتجت في أي حاجة أنا تحت أمرك يا أسطورة بعرف أقلد حضرتك في ‏كل حاجة ثقة في الله حلمي هيتحقق".‏





ويرد محمد رمضان على التعليق قائلا: "بعد الشر عليك يا بطل، أنا بحبك أكتر".‏





يذكر أن محمد رمضان يقوم حاليا بتصوير دوره فى مسلسل "البرنس" الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" من فيلمه "قلب الأسد"، والذى كان يظهر فيه مع الأسد داخل الحلبة.