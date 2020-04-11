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فن

بفيديو مع الأسد.. متابع يطلب التبرع بكليته ومحمد رمضان يرد

السبت 11/أبريل/2020 - 10:20 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" من فيلمه "قلب الأسد"، والذى كان يظهر فيه مع الأسد داخل الحلبة. 

وعلق رمضان على الفيديو قائلا: "قلتله ارجع مارجعش". 

وتلقى محمد رمضان العديد من التعليقات الإيجابية على الفيديو الذى وضع له أغنية فيلم "الديزل" الذى عرض فى 2018، حيث قال أحد متابعيه: "والله يا نجم النجوم بموت فيك ولو ‏طلبت كليتي في يوم من الأيام بعد الشر عليك أعطيهالك من حبي فيه، والله يا نجم نفسي ابقى معاك في أي حاجة يا غالي، أنا ناس كتيرة ‏بتقولي إن أنا شبه حضرتك اوي وده شرف ليا طبعا والله، فلو احتجت في أي حاجة أنا تحت أمرك يا أسطورة بعرف أقلد حضرتك في ‏كل حاجة ثقة في الله حلمي هيتحقق".‏

ويرد محمد رمضان على التعليق قائلا: "بعد الشر عليك يا بطل، أنا بحبك أكتر".‏

يذكر أن محمد رمضان يقوم حاليا بتصوير دوره فى مسلسل "البرنس" الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل. 
بفيديو مع الأسد.. متابع يطلب التبرع بكليته ومحمد رمضان يرد
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