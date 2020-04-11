نجم الزمالك السابق يؤيد عودة لاعبي الدوري للتدريبات

وقال أكرم عبدالمجيد، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، "أنا مؤيد تماما لعودة لاعبي الدوري لإجراء التدريبات بعد مرور الأسبوع الجاري، وانحسار انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.. بفضل الجهودات التى تقوم بها الدولة ووزارة الصحة، إلى جانب تكاتف الجهود المعنية من قبل المواطنين".





وأضاف "يجب الأخذ فى الاعتبار لدى عودة لاعبى الدورى الى التدريبات الحذر واخذ الاحتياطات اللازمة إضافة الى الوسائل والتدابير الاحترازية من أجل ضمان سلامة عناصر المنظومة الرياضية".





جدير بالذكر أن الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة الدكتور وديع الجريء أصدر بيانا أمس الجمعة بعودة التدريبات الأندية المحلية لمدة ٣ أسابيع لاستعادة الفورمة والجاهزية البدنية.





أما اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، فأعلنت فى وقت سابق عن مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل الجاري.





وكان ذلك بعد إعلان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى تمديد فرض الحظر الجزئي على حركة المواطنين للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.