مستغلين أزمة كورونا.. ضبط تاجر حجب ٣ أطنان سلع غذائية.. وآخر قبل ترويجه أسماكا فاسدة

استمرارا لجهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات بعض التجار معدومى الضمير استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.





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فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة، حملاتها التموينية بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، لضبط جرائم الغش التجارى.





وقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الظاهر لحجبه عن التداول كمية قدرها ٣ أطنان "أرز أبيض، مكرونة، سكر، ملح طعام، بلح"، وكذا ١٠٠ عبوة زيت طعام بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.





كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة بدر، لحيازته ٣ أطنان أسماك مدخنة "رنجة وفسيخ" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



