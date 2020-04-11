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منوعات

نداء الواجب.. طبيب متقاعد يعود إلى العمل لإنقاذ مصابي كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 11:55 ص
طبيب متقاعد يعود
طبيب متقاعد يعود إلى العمل
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أماني إبراهيم
استجاب طبيب بريطاني متقاعد لنداء الواجب، وقرر العودة إلى العمل للمساعدة في إنقاذ المصابين بفيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) بالمملكة المتحدة بعد تزايد أعداد الإصابات والوفيات بشكل هائل.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، فقد جاءت استجابة الطبيب هينك ستيجليبوت، صاحب الـ 63 عاما، بعد الدعوات للأطباء المتقاعدين بالعودة إلى العمل بظروف تناسبهم كعمل من المنزل أو تقديم الاستشارات الطبية عن بعد.

«شعرت بواجب أخلاقي للعودة إلى العمل»، هذا ما قاله الطبيب الذي سجل اسمه للعودة إلى العمل وما زال ينتظر دوره في توزيع المهام، خاصة أن حكومة ويلز قالت إنها تبحث عن الكثير من الأشخاص مثله.

وجاءت عودته كمثال قوي على العزم والإرادة لتحدي الفيروس المستجد والسيطرة على تفشيه، خاصة أن مساعدته ستكون بدون مقابل، وقال دكتور ستيجلبوت: "لدي شيء مفيد لأقدمه، حتى لو كانت تجربتي وخبراتي الطبية فقط".

وحال عودته سيكون ستيجلبوت مسئولا عن إدارة ممارسات الأطباء العاملين حاليا بالمستشفى التي يتقرر عودته لها، موضحا أن عودته وبدءه العمل في هذا الوقت الصعب ستجعله سعيدا للغاية لممارسة عمله المفضل مجددا.
نداء الواجب.. طبيب متقاعد يعود إلى العمل لإنقاذ مصابي كورونا
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