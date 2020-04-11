نداء الواجب.. طبيب متقاعد يعود إلى العمل لإنقاذ مصابي كورونا

استجاب طبيب بريطاني متقاعد لنداء الواجب، وقرر العودة إلى العمل للمساعدة في إنقاذ المصابين بفيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) بالمملكة المتحدة بعد تزايد أعداد الإصابات والوفيات بشكل هائل.





ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، فقد جاءت استجابة الطبيب هينك ستيجليبوت، صاحب الـ 63 عاما، بعد الدعوات للأطباء المتقاعدين بالعودة إلى العمل بظروف تناسبهم كعمل من المنزل أو تقديم الاستشارات الطبية عن بعد.





«شعرت بواجب أخلاقي للعودة إلى العمل»، هذا ما قاله الطبيب الذي سجل اسمه للعودة إلى العمل وما زال ينتظر دوره في توزيع المهام، خاصة أن حكومة ويلز قالت إنها تبحث عن الكثير من الأشخاص مثله.