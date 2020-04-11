تقلد العلامات التجارية.. ضبط مطبعة غير مرخصة بمدينة نصر

فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تقليد العلامات التجارية وإصدار المطبوعات الخاصة بالمنتجات مجهولة المصدر، تمكن رجال الأمن من ضبط مالك مطبعة غير مرخصة بالقاهرة لقيامه بتقليد وطباعة العلامات التجارية.





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وقد أكدت التحريات والمعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قيام صاحب مطبعة غير مرخصة كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر وسبق اتهامه فى قضية مطبعة بدون ترخيص، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تقليد وطبع العلامات التجارية للعديد من الشركات دون تفويض أو ترخيص من الجهات المعنية، وكذا طباعة ملصقات وأغلفة لعبوات مواد غذائية مجهولة المصدر، وذلك بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.





تم ضبط المتهم وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على 5000 ملصق لمنتجات غذائية مقلدة ومجهولة المصدر لمنتجات (عصائر - ألبان - بقوليات – خضراوات محفوظة)، و1750 أغلفة وملصقات لمنتجات زيوت عطرية وطبية مقلدة ومجهولة المصدر منسوبة لشركات وهمية.





بمواجهة المتهم، اعترف بنشاطه غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.