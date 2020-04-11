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محافظات

في جولة مفاجئة.. محافظ الشرقية يأمر بإزالة مبنى مخالف بمشتول السوق

السبت 11/أبريل/2020 - 12:35 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة لمركز ومدينة مشتول السوق لرصد أي محاولات للتعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية باعتبارها تمثل أمنا قوميا وغذائيا للمواطنين.


وخلال جولته بشوارع المدينة، لاحظ المحافظ استكمال أعمال بناء لمبنى مقام بالمخالفة وبمراجعته بمعرفة رئيس المدينة، تبين أنه غير مستوفي لاشتراطات الترخيص، ليأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بإزالته فورًا واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفة وإحالتها للنيابة العسكرية، طبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على الرقعة وعدم السماح بالتعدي عليها واتخاذ كتفة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.


وأكد محافظ الشرقية أن الدولة جادة في التعامل بحسم مع ملف التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن ستواصل جهودها على مدار اليوم لإزالة جميع مخالفات المباني والتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.


وناشد المحافظ المواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات الخاصة بعمليات البناء والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية واتخاذ المسار القانوني الصحيح، مؤكدًا أن المحافظة ستتصدى بحسم لمحاولات استغلال ضعاف النفوس انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والإقدام على أعمال البناء المخالف والعشوائي.


كان محافظ الشرقية قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان للمرور اليومي لرصد ومتابعة حالات التعدي على الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التبوير، واتخاذ جميع الإجراءات الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة المخالفات في المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتلًا خرسانية يصعب التعامل معها.

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