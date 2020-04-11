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رياضة

أيمن المزين يبادر بتخفيض راتبه مع طنطا بنسبة 25%

السبت 11/أبريل/2020 - 01:18 م
ايمن المزين
ايمن المزين
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عبدالله هشام
بادر أيمن المزين المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي طنطا، بتخفيض راتبه خلال فترة توقف الدورى بنسبة 25% على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويحاول أيمن مزين، مساعدة مجلس الإدارة تقليل الخسائر المالية التى نتجت عن تجميد نشاط الكرة في مصر، وعلى جانب آخر لم يتحدث مجلس إدارة طنطا مع اللاعبين بشأن تخفيض الرواتب. 

وتعد رواتب فريق طنطا قليله للغاية مقارنة بباقي لاعب الدوري الممتاز ومن المتوقع عدم توقيع خصومات من قبل النادي عليهم. 

وكان اتحاد الكرة أعلن تمديد تجميد النشاط الرياضي على خلفية الإجراءات الاحترازية التى فرضها مجلس الوزراء تجنبا لانتشار فيروس كورونا في البلاد. 

جدير بالذكر أن أيمن المزين قاد الفريق للصعود للدورى الممتاز بعد صدارة مجموعة بحري الموسم الماضي، ويحتل طنطا المركز الـ15 برصيد 16 نقطة في جدول ترتيب الدورى الممتاز الموسم الحالي.
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