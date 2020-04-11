تنفيذ 21 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة بالداخلة والفرافرة

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، إن حملات الإزالة للتعديات مستمرة لحين استرداد حق الدولة والشعب، موجها الشكر لكل من تولي تقنين وضعه ومهيبا بالمواطنين سرعة السداد لوقف الإزالات وتقنين أوضاع المتقاعسين عن السداد.





وأوضح الزملوط، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بمركزي الفرافرة والداخلة نفذت ٢١ قرار إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة خلال حملات موسعة.





وأسفرت الحملة عن استرداد ٩٨٢ فدانا زراعيا وتنفيذ ٣ قرارات إزالة مباني لمساحة ٤١٩ مترا، مشيراَ إلى أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا لملف التعديات على أراضي الدولة من خلال تقديم كافة التسهيلات وتيسير الإجراءات للراغبين في تقنين أوضاعهم.





يأتي ذك ضمن جهود المحافظة للحفاظ علي املاك الدولة وبسط هيبة القانون .