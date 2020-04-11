AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تنفيذ 21 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة بالداخلة والفرافرة

السبت 11/أبريل/2020 - 03:32 م
صدى البلد
Advertisements
منصور ابوالعلمين

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، إن حملات الإزالة للتعديات مستمرة لحين استرداد حق الدولة والشعب، موجها الشكر لكل من تولي تقنين وضعه ومهيبا بالمواطنين سرعة السداد لوقف الإزالات وتقنين أوضاع المتقاعسين عن السداد.


وأوضح الزملوط، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بمركزي الفرافرة والداخلة نفذت ٢١ قرار إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة خلال حملات موسعة.


 وأسفرت  الحملة عن استرداد ٩٨٢ فدانا زراعيا وتنفيذ ٣ قرارات إزالة مباني لمساحة ٤١٩ مترا، مشيراَ إلى أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا لملف التعديات على أراضي الدولة من خلال تقديم كافة التسهيلات وتيسير الإجراءات للراغبين في تقنين أوضاعهم.


يأتي ذك ضمن جهود المحافظة للحفاظ علي املاك الدولة وبسط هيبة القانون .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنفيذ 12 قرار إزالة لتعديات على حرم السكة الحديد بالإسكندرية

إزالة مخلفات بناء على 106 أفدنة خلال الـ 3 أيام الأولى من الموجة الــ15 للإزالات

استرداد 2067 فدانا من أراضي الدولة ضمن الموجة الـ 15 بأسيوط

إزالة 344 حالة تعد على أملاك الدولة في أسوان.. صور

حق الشعب.. إزالة 137 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بالشرقية

ضمن الموجة 15.. إزالة 23 تعديا على أراضي الدولة بمركز الغنايم بأسيوط

ترشيحاتنا

هل يقبل صيام تارك الصلاة؟.. المفتي السابق يجيب

خسائر جيش مصر الأبيض.. 3 حالات وفاة و43 إصابة بفيروس كورونا

الحالة صفر في ألمانيا.. أول صينية مصابة بـ كورونا في أوروبا سبب كارثة إيطاليا

انفجار بركان كراكاتوا بإندونيسيا يهدد بأكبر كارثة إنسانية في العالم

التعليم العالي: بدأنا استخدام العقار الياباني لعلاج كورونا..والنتائج مبشرة

دوريات أمنية مكثفة فى شوارع الرياض.. ماذا يحدث؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيطان وكارثة وطنية.. ماذا قال رؤساء أفريقيا عن فيروس كورونا المستجد

نساء فى حياة الخال.. تفاصيل علاقة الأبنودي بمخرجة وكواليس انفصالهم قبل زواجه من نهال كمال

لتجنب زيادة الوزن.. 5 حيل غير متوقعة في فترة العزل المنزلي