AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فرق طبية ومراجعة يومية للوافدين .. كيف تحصنت شمال سيناء من فيروس كورونا؟

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:03 ص
تحصين قرى شمال سيناء
تحصين قرى شمال سيناء
Advertisements
احمد صالح
مازالت محافظة شمال سيناء خالية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأرجع اللواء الدكتور محمد شوشة محافظ الإقليم،  ذلك إلى أن التزام المواطنين بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة تعتبر سببا رئيسيا لخلوها من الإصابة بالفيروس.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، أنه لن يتم إخفاء حقيقة ظهور المرض فهو وباء عالمي، وكل الجهات في الدولة تسعى إلى محاصرته.

وكشف اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم إحكام السيطرة على 5 منافذ رئيسية للمحافظة، وذلك عن طريق الفرق الطبية المنتشرة علي هذه المنافذ ، لإجراء الفحص الطبى القادمين الي المحافظة ، وتسجيل بيانات كافة الأشخاص القادمين للمحافظة وعناوياقامتهم ، لعمل مراجعة لهم على مدى 14 يوما.

وقال محافظ شمال سيناء، إن عمليات الوقاية مستمرة من خلال حملات عمليات رش وتعقيم للشوارع فى مدينة العريش، وكذلك المنشآت، بجهود تطوعية من جانب الشباب فى إطار مساندة جهود المجتمع المدنى لجهود الدولة.

وأشار إلى أن المحافظة أعدت خطة في حالة تفاقم الأزمة من خلال جهازية مستشفى بئر العبد النموذجى بقوة 86 سريرا و25 سرير عناية مركزة و13 جهاز تنفس صناعي، وتخصيص جناح للحجر الصحي بمستشفيات العريش العام بطاقة 12 سريرا و19 سرير عناية مركزة و21 جهاز تنفس صناعي، ومستشفى نخل المركزى بطاقة 24 سريرا و26 سرير عناية مركزة و11 جهاز تنفس صناعى ومستشفى الشيخ زويد المركزى بطاقة 4 أسرة و3 أسرة عناية مركزة وجهاز تنفس صناعى واحد، والمدينة الجامعية بجامعتي العريش وسيناء باجمالي 1100 سرير .

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، إنه يتم إعلان نتائج الفحص لحالات المشتبه فيها .مشيرا الي انه تم الإعلان عن نتاءج تحليل 9 حالات .

اقرأ أيضا:
فرق طبية ومراجعة يومية للوافدين .. كيف تحصنت شمال سيناء من فيروس كورونا؟
فرق طبية ومراجعة يومية للوافدين .. كيف تحصنت شمال سيناء من فيروس كورونا؟
فرق طبية ومراجعة يومية للوافدين .. كيف تحصنت شمال سيناء من فيروس كورونا؟
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باستثمارات 12 مليون جنيه.. تحويل مستشفى بأبو حمص لـ تخصصي للأطفال

تطهير وتعقيم 312 منشأة ومصلحة حكومية في سيناء

سيناء خالية من كورونا.. 8 حالات اشتباه ونتائج التحاليل سلبية.. المحافظ يعلن رفع درجة الاستعداد لـ القصوى.. تجهيز 5 مستشفيات و10 مدارس للعزل

محافظة مصرية وحيدة لم يدخلها كورونا.. لماذا؟

بعد مبادرة رئيس الوزراء.. محافظ شمال سيناء يتبرع بـ٢٠% من راتبه للعمالة غير المنتظمة

فحص القادمين من الإسماعيلية عند دخولهم وسط سيناء

ترشيحاتنا

متى يزور أهل المتوفى بفيروس كورونا قبره .. مدير مكافحة العدوى يجيب

هنغي كمان وكمان لـ إليسا تقترب من المليون الأول خلال ساعات .. فيديو

تزايد هجمات حرق أبراج 5G في هولندا لاتهامها بتفشي كورونا

أخبار الرياضة .. أحمد فتحي رسمياََ في بيراميدز.. وبديله بـ الأهلي.. وتعليق تركي آل الشيخ

نرمين الفقي: بشتغل بأقل من أجرى والمنتجون ضيعوا عمري.. فيديو مؤثر

كيف تحافظ علي فوانيس سيارتك من التلف و الاصفرار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا الخفي .. نصف سكان آيسلندا لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بـ الفيروس

أسعار رينو renault بعد آخر تخفيض اليوم في مصر ..صور

لماذا يقتل فيروس كورونا الرجال أكثر من النساء.. نتائج مأساوية