فرق طبية ومراجعة يومية للوافدين .. كيف تحصنت شمال سيناء من فيروس كورونا؟

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مازالت محافظة شمال سيناء خالية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأرجع اللواء الدكتور محمد شوشة محافظ الإقليم، ذلك إلى أن التزام المواطنين بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة تعتبر سببا رئيسيا لخلوها من الإصابة بالفيروس.وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، أنه لن يتم إخفاء حقيقة ظهور المرض فهو وباء عالمي، وكل الجهات في الدولة تسعى إلى محاصرته.وكشف اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم إحكام السيطرة على 5 منافذ رئيسية للمحافظة، وذلك عن طريق الفرق الطبية المنتشرة علي هذه المنافذ ، لإجراء الفحص الطبى القادمين الي المحافظة ، وتسجيل بيانات كافة الأشخاص القادمين للمحافظة وعناوياقامتهم ، لعمل مراجعة لهم على مدى 14 يوما.وقال محافظ شمال سيناء، إن عمليات الوقاية مستمرة من خلال حملات عمليات رش وتعقيم للشوارع فى مدينة العريش، وكذلك المنشآت، بجهود تطوعية من جانب الشباب فى إطار مساندة جهود المجتمع المدنى لجهود الدولة.وأشار إلى أن المحافظة أعدت خطة في حالة تفاقم الأزمة من خلال جهازية مستشفى بئر العبد النموذجى بقوة 86 سريرا و25 سرير عناية مركزة و13 جهاز تنفس صناعي، وتخصيص جناح للحجر الصحي بمستشفيات العريش العام بطاقة 12 سريرا و19 سرير عناية مركزة و21 جهاز تنفس صناعي، ومستشفى نخل المركزى بطاقة 24 سريرا و26 سرير عناية مركزة و11 جهاز تنفس صناعى ومستشفى الشيخ زويد المركزى بطاقة 4 أسرة و3 أسرة عناية مركزة وجهاز تنفس صناعى واحد، والمدينة الجامعية بجامعتي العريش وسيناء باجمالي 1100 سرير .وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، إنه يتم إعلان نتائج الفحص لحالات المشتبه فيها .مشيرا الي انه تم الإعلان عن نتاءج تحليل 9 حالات .