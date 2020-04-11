كارتيرون يضع برنامجا جديدا للاعبي الزمالك في العزل المنزلي

حرص الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي وضع برنامجا تدريبيا جديدا للاعبي الفريق.
ياتي هذا لخوض الاعبين للبرنامج في المنزل في ظل توقف النشاط الرياضي.
واستقر المدير الفني للفريق على إرسال برنامج تدريبي للاعبين كل يوم سبت لتنفيذه حتى يوم الخميس، على أن يحصل اللاعبون على راحة من التدريبات يوم الجمعة.
وقرر المدير الفني لفريق الزمالك أن تتراوح فترة التدريب اليوم ما بين 45 دقيقة إلى 60 دقيقة.
وسيتابع الجهاز الفني للفريق الأبيض مدى التزام اللاعبين بالبرنامج التدريبي الموضوع لهم في ظل توقف النشاط الرياضي.