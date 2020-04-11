كارتيرون يضع برنامجا جديدا للاعبي الزمالك في العزل المنزلي

حرص الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي وضع برنامجا تدريبيا جديدا للاعبي الفريق.

ياتي هذا لخوض الاعبين للبرنامج في المنزل في ظل توقف النشاط الرياضي.

ياتي هذا لخوض الاعبين للبرنامج في المنزل في ظل توقف النشاط الرياضي.











