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بين الناس

تجمعات أعلى كوبري أكتوبر رغم التحذيرات من كورونا..فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 04:49 م
صدى البلد
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مريم عزت - احمد بيسو - أحمد رمضان
تزداد الاصابات و الوفيات بفيروس كورونا المستجد يوما بعد يوما , ومع ذلك يتجاهل المواطنين قرارات وزارة الصحة من عدم الخروج الا للضرورة للحد من الاصابة بالفيروس والحفاظ على سلامة المواطنين وظهر ذلك اعلى كوبرى اكتوبر اليوم  , ازدحام شديد من السيارات والمواطنين بشكل كبير وملحوظ . 

وأقر مجلس الوزراء بعض القرارات الهامة التي تحد من انتشار فيروس كورونا؛ بتطبيق قرار حظر التجول بشوارع مصر من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق جميع المحلات التجارية على أن يستثنى من القرار الصيدليات ومحلات البقالة.

كما سيتم توقيع عقوبة مالية فورية على المخالفين للقرار بالحبس او الغرامة 4 آلاف جنيه وتصل للحبس، ويتم تطبيقها من قبل قوات الشرطة المصرية.


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