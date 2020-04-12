قبل وفاة والدي منعه الطبيب من الصيام فهل عليه شيء يجب أن أخرجه عنه؟

وأجاب شلبي، قائلًا: أنه إذا كان مريض مرض مزمن وطلب منه الطبيب عدم الصيام ولم يخرج الفدية فإحسبي كم يوما أفطره وأخرجى الفدية على الأيام التى أفطرها، والحد الأدني لليوم 10 جنيهات.
هل يأثم المريض إذا خالف تعليمات الطبيب بعدم الصيام؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المريض الذي لا يسمح له الطبيب المعالج بالصوم حتى لا يتعرض للخطورة والضرر من الصوم ثم يخالفه ويصوم فعليه «إثم» لأنه يضر بصحته وبنفسه وخالف أوامر الطبيب الذي منعه من الصوم من أجل صحته.وأضاف الورداني خلال البث المباشر للرد على الأسئلة التي وردت إلى الدار بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، ردا على سؤال يقول « أنا مريضة بجلطة في المخ والطبيب يشرف على علاجي ولكن أريد أن أعرف موقفي في الصيام خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب، ماذا أفعل؟»، قائلا: اتبعي أوامر الطبيب المعالج لأنه أعلم بالخطر الذي يسببه الصيام فإذا رفض الصيام فلا يجوز مخالفته وإن خالفتي نصائح الطبيب تكوني «أثمة»، والمسألة هي رأي الطبيب، وعليك قضاء ما فاتك من صيام رمضان العام المقبل.
حكم نية المريض عدم صيام الغد
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المريض إذا نوى ليلًا عدم صيام الغد وشفي صباحًا لا يجب عليه الصيام، ويستحب له الإمساك عند الطعام والشراب حتى انتهاء اليوم ثم يقضي ما عليه.
وأكد ممدوح، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية، أن المريض مرخص له الفطر ويشترط للصيام تبيت النية، موضحًا: «فمن كان مريضًا ونوى قبل الفجر عدم الصيام غدًا وشفي بالصباح فيمسك عن الطعام والشراب احترامًا وتوقيرًا للشهر المبارك ثم يقضي ما عليه.
كيفية قضاء الحامل ما فاتها من صيام رمضان
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة الحامل عليها أن تقضي ما عليها فقط من أيام رمضان، ويلزمها القضاء ولا فدية عليها.
أوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن قضاء الأيام في أي وقت سواء العام الحالي أو القادم، لكن الأفضل المسارعة بقضاء ما عليها من صيام.
أكد أنه لا يشترط في هذه الأيام أن تكون متتابعة، بل متفرقة، سواء كل أسبوع يومًا أو كل شهر يومًا أو حسب ما يتيسر ذلك.
هل يجوز الصيام أم الإطعام عن والدي مريض السرطان .. الإفتاء تجيب
ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك يقول صاحبه: " كان أبي طريح الفراش بسبب مرض السرطان ولم يصم رمضان هل يجوز لي أن أخرج فدية أو إطعام مساكين عن والدي رحمه الله من غير ألا أصوم؟
ردت الإفتاء قائلة: نعم يجوز لكم الصوم عنه او الإطعام عنه كما ن للمريض الذي لا يرجى شفاؤه أي لا يستطيع الصوم مدى حياته وأفطر في رمضان يخرج فدية عن كل يوم أفطره.وأشارت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إلى أن المريض الذى أفطر فى رمضان ولا يستطيع قضاء ما عليه من رمضان لأن مرضه هذا لا يرجى شفاؤه يمكنه أن يخرج فدية عن كل يوم والحد الأدنى ١٠ جنيهات عن اليوم، ويمكن تجميع الفدية وإخراجها في أول الشهر أو نهايته.
حكم صيام المريض بالمخالفة لتعليمات الطبيب
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن رخصة الإفطار في رمضان منحها الله تعالى للمريض فقط دون غيره من البشر بالإضافة الى المسافر وإذا خالف المريض تعليمات الطبيب الذي أمره بالإفطار وصام ثم مات من صيامه مات مفطرا وآثما وليس صائما .وأضاف جمعة خلال لقائه في برنامج " والله أعلم"، المذاع على فضائية الـ" سي بي سي" ، أنه إذا كان المريض مصاب بمرض عضال قد يصل الصوم فيه إلى الانتحار فإن الصوم لا ينعقد، ولا يحظى هذا الشخص من صومه إلا بالامتناع من الطعام والشراب، لأنه لا يتعبد إلى الله بالمعصية.وتابع : المرض درجات فليس لكل شخص يشعر ببعض التعب أو الإرهاق أن يفطر فهنا الأمر يكون للطبيب إذا قال يجب الإفطار فليفطر ولا حرج وعليك القضاء.
فدية إفطار المريض الفقير في رمضان
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على من أفطر أياما في رمضان بعذر شرعي، أن يقضي صيام هذه الأيام، منوهًا بأن قــضـاء أيــام رمـضـان واجـب عـلى مـن أفـطر لعذر مـتـي تحققت القدرة عليه.
وأضاف "شلبي" فى إجابته عن سؤال ( ما هى كفارة الإفطار بسبب المرض؟)، أن من افطر يومًا فى رمضان يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، فالمرأة إذا أفطرت أيام يجب عليها قضاء هذه الأيام والصيام عند الاستطاعة، وكذلك إذا كان مرضه عارضًا، أي يرجى زواله والشفاء منه، فعليه أن يقضي الأيام التي أفطرها بعد رمضان، وليس عليه أكثر من ذلك.
وأشار الى أنه إذا كانت المرأة مريضة مرضا مزمنا ولا تستطيع ان تقضي أو كان شخص كبير فى السن ولا يستطيع الصوم أو من كان مريضًا مرض مزمن ومنعه الطبيب من الصوم ففى هذه الحالة له أن يُفطر وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين وبهذا يسقط عنه الصيام ولا شئ فى هذا، فإن كان فقيرًا ولا يجد الفدية، فلا شيء عليه في هذه الحالة وليستغفر الله تعالى.
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