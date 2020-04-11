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بين الناس

شاهد شارع رمسيس قبل تطبيق حظر التجول بساعتين.. فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 07:31 م
صدى البلد
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مريم عزت - ابانوب نبيل - ندي حمدي
أصبح لدى المواطنين وعى كبير بضرورة الالتزام بقرارات وزارة الصحة من عدم التزاحم والخروج من المنزل للضرورة فقط، بعد الإعلان عن زيادة عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

ظهر ذلك الالتزام فى شارع رمسيس اليوم قبل تطبيق حظر التجول بعدة ساعات. 

ويستمر حظر فتح المحلات طوال يومى الجمعة والسبت، وباقى الأيام، يمنع فتح المحلات والتجول بالشوارع من الساعة 8 مساء حتى 6 صباحا.

وتم تطبيق القرار، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا، ولحماية المواطنين من أي أخطار قد يتعرضون لها.

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