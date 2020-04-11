شاهد شارع رمسيس قبل تطبيق حظر التجول بساعتين.. فيديو

أصبح لدى المواطنين وعى كبير بضرورة الالتزام بقرارات وزارة الصحة من عدم التزاحم والخروج من المنزل للضرورة فقط، بعد الإعلان عن زيادة عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.



