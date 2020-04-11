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اقتصاد

حماية المستهلك يضبط مليونيّ قرص بمستودع لتعبئة الأدوية المغشوشة بكفر الشيخ

السبت 11/أبريل/2020 - 09:10 م
جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
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محمد صبيح

صرح اللواء  دكتور راضي عبد المعطى رئيس جهاز حمايه المستهلك أن أجهزة حماية المسنهلك بكفر الشيخ بالتعاون مع التفتيش الصيدلى ومباحث التموين والرقابة التموينية والتجارية التابعة لوزارة التموين والتجارة نجحت بعد جمع معلومات مؤكدة من ضبط مستودع لتعبئة الأدوية بمدينة بلطيم بكفر الشيخ  غير مرخص وبدون أى إشتراطات صحية.


كما تبين لرجال الضيطية القضائية أن صاحب ليس له غلاقة بالطب او الصيدلة حيث ضيط بداخله المضبوطات التالية  اثنان مليون وثلاثمائة قرص و٢٠٠٠٠ عشرون الف عبوه فارغة و٩٠ كجم بودرة خام معد للتصنيع و كميات كبيرة من الاستيكرات التي تحمل علامات وأسماء تجارية وهمية لكبرى الشركات وعدد ١٣ قالب تصنيع وتشكيل العقاقير الطبية و٥٠٠٠ قرص مغلف في شرائط وبرطمانات معد للبيع.


 أوضح  لواء دكتور راضي عبد المعطى رئيس الجهاز انه تم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفات المشار اليها واحالة الواقعة للنيابة المختصة لاتخاذ شئونها  وأكد على ان الجهاز امام مسئولية كبيرة و لن يتوانى حتى يحقق رسالته التى يعمل من اجلها وهى اعادة الانضباط الى الاسواق مشددً على أن التلاعب بالأسعار والإحتكار تصل الغرامات فيها الى 2 مليون جنيه والحبس وفقا لما ينص عليه  قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنه ٢٠١٨ ومؤكدًا ان سيارات الضبطيه القضائيه تجوب كافه المحافظات ليلًا ونهارًا.ويهيب رئيس جهاز حمايه المستهلك بالسادة المواطنين الابلاغ عن أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك او أيه معلومات بشأنها ، مؤكدًا على أهميه تفعيل الرقابه المجتمعيه فى اطار متوازى مع الرقابه المؤسسيه التى تستهدف ضبط المنظومه الاستهلاكيه وعلى جانب آخر وجه عبد المعطى رسالة للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وعدم حجب السلع والإمتناع عن أى ممارسات سلبية تضر بالمستهلك مؤكدا ان القانون سيطبق على كافة المخالفين وفى ذات السياق وجه رئيس الجهاز رسالة للسادة المواطنين بتجنب الشراء العشوائي للسلع والالتزام بالاستهلاك العادل.



وأشار د.راضي عبد المعطى رئيس الجهاز أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588أو رقم " الواتس آب " خدمه المواطن رقيب 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.


وأعلن عبد الراضي ان ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق وتكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لجهاز حمايه المستهلك بشأن اتخاذ الاجراءات اللازمه لضبط الاسواق ومواجهه ايه ممارسات سلبيه ضارة بحقوق المستهلكين من خلال الإحتكار ورفع الإسعار غير المبرر وغيرها من القضايا المتنوعة و ما وجه به الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليه في هذا الشأن.



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