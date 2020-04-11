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مرأة

اكتشفها فورًا.. خطوات مهمة يجب اتباعها للتخلص من التوتر أثناء العمل فى المنزل

السبت 11/أبريل/2020 - 09:34 م
صدى البلد
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نهى هجرس
هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تجعلك تشعر بالضغط أثناء العمل من المنزل، وتشمل الافتقار إلى البنية، والعديد من عوامل التشتيت ، وصعوبة تحديد الحدود ، والعزلة الاجتماعية ، وقلة التركيز وقلة النوم.

وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز الخطوات التى يجب اتباعها لتقليل التوتر أثناء العمل من المنزل ..


- إعداد روتين

قم بإعداد روتين لنفسك واتبع ذلك كل يوم، وسيكون من الأسهل عليك العمل في الوقت المحدد ومنع التشتيت والتوتر من جميع الجوانب بدلًا من العمل عندما تجد الوقت.

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- ابق على اتصال

العمل من المنزل يمكن أن يجعلك تشعر بالوحدة والعزلة قليلًا للمساعدة في مكافحة هذا ، يمكنك إنشاء شبكة داعمة خاصة بك من الزملاء والأصدقاء الذين يمكنك الدردشة معهم كلما شعرت بالوحدة والملل.


- تحفيز نفسك

للحفاظ على استمرارك خلال هذه الفترة العصيبة ، من المهم إنشاء نظام المكافآت الشخصية الخاص بك، يمكنك القيام بذلك عن طريق تقسيم مهامك اليومية إلى أهداف أصغر ، ثم عندما تكمل هدفك ، كافئ نفسك على هذا الإنجاز هذا سيبقيك تشعر بالدافع.


- تجنب تعدد المهام

كثيرا يعد تعدد المهام أمرًا جيدًا ، ولكن القيام به بشكل مفرط لن يسمح لك بالتركيز على عملك المكتبي، ولذلك يفضل وضع قائمة بالأشياء التي يجب عليك القيام بها حسب الأولوية واستبعد الأشياء التي ليست ذات أهمية ، وهذا سيجعل تعدد المهام أسهل كثيرًا.

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