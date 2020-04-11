اكتشفها فورًا.. خطوات مهمة يجب اتباعها للتخلص من التوتر أثناء العمل فى المنزل

هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تجعلك تشعر بالضغط أثناء العمل من المنزل، وتشمل الافتقار إلى البنية، والعديد من عوامل التشتيت ، وصعوبة تحديد الحدود ، والعزلة الاجتماعية ، وقلة التركيز وقلة النوم.
وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز الخطوات التى يجب اتباعها لتقليل التوتر أثناء العمل من المنزل ..
- إعداد روتين
قم بإعداد روتين لنفسك واتبع ذلك كل يوم، وسيكون من الأسهل عليك العمل في الوقت المحدد ومنع التشتيت والتوتر من جميع الجوانب بدلًا من العمل عندما تجد الوقت.
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- ابق على اتصال
العمل من المنزل يمكن أن يجعلك تشعر بالوحدة والعزلة قليلًا للمساعدة في مكافحة هذا ، يمكنك إنشاء شبكة داعمة خاصة بك من الزملاء والأصدقاء الذين يمكنك الدردشة معهم كلما شعرت بالوحدة والملل.
- تحفيز نفسك
للحفاظ على استمرارك خلال هذه الفترة العصيبة ، من المهم إنشاء نظام المكافآت الشخصية الخاص بك، يمكنك القيام بذلك عن طريق تقسيم مهامك اليومية إلى أهداف أصغر ، ثم عندما تكمل هدفك ، كافئ نفسك على هذا الإنجاز هذا سيبقيك تشعر بالدافع.
- تجنب تعدد المهام
كثيرا يعد تعدد المهام أمرًا جيدًا ، ولكن القيام به بشكل مفرط لن يسمح لك بالتركيز على عملك المكتبي، ولذلك يفضل وضع قائمة بالأشياء التي يجب عليك القيام بها حسب الأولوية واستبعد الأشياء التي ليست ذات أهمية ، وهذا سيجعل تعدد المهام أسهل كثيرًا.